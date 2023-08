La tomate sera à l’honneur le 27 août sur le jardin potager d’Ekikrok à Bossière

L’asbl gembloutoise agit pour le maintien d’une alimentation saine et durable. Elle dispose d’un terrain de 65 ares équipé d’une serre. Son jardin potager se développe au fil des mois pour devenir un lieu d’expérimentation de techniques potagères nouvelles, de biodiversité, de convivialité et ressourcement et d’éducation à l’environnement et à la santé.

L’association propose également à ses membres près de 350 produits différents, frais et secs non transformés, de saison, en circuit court locaux ou issus du commerce équitable et produits par une agriculture durable, via son épicerie. Une fois par mois, cette épicerie se prolonge par un moment de convivialité. Enfin Ekikrok mène de multiples animations et actions de sensibilisation à l’alimentation saine et durable (ateliers culinaires, chantiers sur le potager, etc.)

Adresse du jour : Jardin potager d’Ekikrok, rue du Camp, 13-15 à Bossière. Parking fléché. Entrée gratuite