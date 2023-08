Jemeppe : les riverains en recours contre la pension canine et féline de Mornimont

L’idée est simple: accueillir les animaux des propriétaires qui s’absentent dans les meilleures conditions. Le bâtiment est divisé en deux parties: une première réservée aux boules de poils, et une autre au plus fidèle ami de l’homme avec un accès vers l’extérieur et une plaine de jeux.

Trois chiens entre 19h et 22h

Mais les riverains, qui avaient déjà demandé des ajustements durant l’enquête publique, souhaitent cadenasser davantage le projet même si la Commune a attribué le permis sous conditions en juin dernier. Ils ont récemment introduit un recours auprès de la Région wallonne. Ce qu’ils souhaitent, c’est avant tout des précisions et certaines améliorations. Tout d’abord, la Commune avait indiqué dans le permis que la présence de chiens dans le jardin devait être limitée à partir de 19h et même interdite de 22h à 6h. "La formulation est équivoque, peut-on lire dans le recours, car le nombre de chiens n’est pas précisé." Les habitants proposent donc trois chiens en même temps dans l’aire de jeux entre 19h et 22h.

Second point: le jardin. Les habitants souhaitent que le permis stipule clairement que l’exploitante ne peut utiliser qu’une seule aire de jeux, à savoir celle le long de la rue de la Mouchelotte. Enfin, dernier élément: l’espace de stockage des déjections des animaux à l’arrière du chenil. Les riverains aimeraient que ce dernier soit fermé et hermétique pour éviter d’éventuelles nuisances olfactives. Le recours a été transmis à la Région wallonne et est actuellement à l’instruction.