Namur : en version XXL, le folklore fait bonne impression

"Elles sont imprimées en UV (ultraviolet) , elles pourront passer plusieurs hivers à l’extérieur sans que les couleurs ni la netteté ne se dégradent", assure Perry Poncelet. Dans les ateliers de la firme namuroise "Nuance 4 – Copyhouse", on découvre comment ces grandes bâches ont été confectionnées. Ligne après ligne, des têtes projettent l’encre sur l’épaisse toile. "Et les ultraviolets passent directement ensuite pour sécher la couleur, précise l’imprimeur. Ces toiles peuvent être manipulées, rangées et même posées directement. Tout est fixé."

Les dimensions XXL n’effraient pas la société d’impression implantée dans le zoning de Naninne. "Les bâches disposées à la confluence font même quinze mètres sur deux. On est déjà monté jusqu’à 25 mètres. La limite, c’est cinquante, la longueur du rouleau…, s’amuse Perry Poncelet. Le plus dur, ce sera de plier la bâche et ensuite de la transporter. Ça peut être très lourd."

Mais le boulot de la petite vingtaine de travailleurs de "Nuance 4 – Copyhouse" ne se limite pas à cette mission d’haltérophile. "Le client vient nous trouver avec des photos, des idées. Et puis, nous, on le conseille pour trouver le meilleur support. En l’occurrence, le CCW (Comité central qui organise le centenaire des Fêtes de Wallonie) nous fournit la version numérique des clichés d’Olivier Gilgean (des fichiers qui pèsent plus de nonante mégas). On décide avec eux des bonnes dimensions, en fonction du site, du recul de ceux qui vont venir voir cette expo en plein air."

Le but est de capter la rétine du passant occasionnel mais aussi de captiver celui qui sera venu expressément pour découvrir les installations. "On est souvent sollicités pour réaliser les enseignes d’un magasin, détaille Perry Poncelet. La taille est évidemment importante mais cela doit rester intégré et proportionné par rapport au reste de la façade."

Les pros de "Nuance 4 – Copyhouse" sont également demandés pour réaliser la signalétique d’un bâtiment ou d’un événement. "On l’a fait pour le CHR de Namur ou encore pour le festival Solidaris", cite Laurent Païssé, fondateur et patron de la boîte. "Dans les supports, on peut utiliser l’aluminium, le PVC et même le carton… On a déjà imprimé sur du verre ou une porte en bois. On a déjà réalisé une fausse cuisine en carton, plus vraie que nature. On peut sortir tout cela dans toutes les dimensions, sous toutes les formes que ce soit un cadre, un cube, une pyramide… En fait, la seule limite, c’est celle de la créativité et de l’imagination." Et dans ces ateliers naninnois, on semble les repousser fort loin, ces limites.

Dans le secteur de l’imprimerie, il faut rester à la page

Ce n’est pas un mais bien deux grands livres qu’il faut ouvrir si on veut découvrir l’histoire de cette imprimerie namuroise implantée à Naninne. Nuance 4 et Copyhouse sont nées toutes les deux dans les années 90. En 2019, un trait d’union a été tiré. «On était très complémentaires. Nous (Copyhouse), nous étions actifs dans l’imprimerie digitale et eux (Nuance 4), dans l’offset», rappelle Laurent Païssé qui a fondé Copyhouse en 1994 avec son épouse Gisèle Alsteen. De la copie unique à la reproduction à grande échelle, tout le panel était ainsi couvert.

«Le métier de l’imprimerie a énormément changé ces dernières années et on a toujours cherché de nouveaux débouchés, de nouvelles techniques, continue l’imprimeur. On sort ainsi toujours des cartes de visite ou encore les formulaires pour les prises de sang à Saint-Luc. On imprime les syllabus pour de grosses écoles, comme Saint-Louis.» Mais à côté de cela, la société emprunte aussi de nouveaux sentiers. «On assure aussi le lettrage des véhicules. C’est assez technique, surtout pour la pose, avec tous les recoins, continue Perry Poncelet, accompagnateur de projets. Dans le même style, on a dû aussi recouvrir et relooker mille projecteurs vidéo que Jupiler voulait offrir aux cafetiers…»

(copyright: Vincent LORENT 17/08/2023 imprimerie nuance 4; naine; expo 100 ans wallos ©Vincent Lorent

La société namuroise assure aussi du packaging pour les trappistes de Rochefort. «Il faut de l’épuré, précise Laurent Païssé. On travaille souvent pour des brasseurs.» Ça inspire… «On a aussi un beau projet en cours pour une nouvelle enseigne pour Tcharbon, la jeune société très dynamique de Bertrix.»

Mais selon les régions, la créativité reçoit parfois plus de liberté. «A Namur, c’est devenu très, très strict. C’est tout juste s’il ne faut pas obtenir un permis pour afficher l’horaire d’ouverture du magasin», ironise l’imprimeur qui a le sens de la formule.

Une exposition à ciel ouvert, à la citadelle

Une bâche longue de quinze mètres et haute de deux, ça ne passe pas inaperçu. Et c’est tant mieux parce que ces immenses clichés réalisés par le photographe Olivier Gilgean sont autant de déclarations d’amour géantes au folklore wallon.

Cette initiative a été prise par le CCW, le Comité central qui organise les Fêtes de Wallonie de Namur, et leur donne une dimension supplémentaire pour leurs cent ans.

Sept photos en grand format sont ainsi à découvrir en extérieur, dans la cour intérieure de la caserne Terra Nova, à la citadelle. Les quatre autres maxi-supports, de quinze mètres de long, occupent des places centrales : l’esplanade de la Confluence, la place de la Francophonie (du côté jambois de l’Enjambée), les Jardins du Maïeur (hôtel de Ville) et la rue de Bavière, près du Théâtre et du siège des menteurs. Le folklore envahit la ville. Et ça va se voir.