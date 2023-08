”Objectif Folklore”, une expo itinérante sur le folklore wallon à voir depuis ce vendredi à Namur

L’une d’elles est officiellement à voir depuis ce vendredi 18 août. “Objectif Folklore”, c’est son nom, a été pensée par le CCW et réalisée en collaboration avec le Service Public de Wallonie (SPW). Sur le terrain, elle a pris place dans cinq lieux différents de Namur. “On retrouve 4 bâches (15mx2m) sur l’Esplanade de la Confluence, au pied de l’Enjambée près du Glacetronome, rue Basse Marcelle et dans les Jardins du Maïeur. Plusieurs structures métalliques qui accueillent 17 photos ont quant à elles été placées à la Citadelle de Namur, sur le site de Terra Nova”, explique la vice-présidente du CCW Floria Hennès.

La réalisation des photos a été confiée à Olivier Gilgean, photographe pour le compte du SPW. “Je photographie autant les paysages que les animaux ou les réunions officielles. Cela alimente une banque de données mais aussi des expos, les articles du magazine Vivre la Wallonie, etc. ” L’homme de 52 ans, originaire de Spy, baigne dans le monde du dessin et de l’image depuis son adolescence. “Mais je me suis remis à fond dans la photo il y a 12 ans”, explique-t-il. Après 30 ans passés dans l’Horeca namurois.

Entrer dans l’intimité du sujet

Toutes les photos réalisées dans le cadre de cette expo l’ont été au cours de ces 6 derniers mois. L’homme a sillonné la Wallonie pour aller à la rencontre de ces femmes et hommes de folklore. Car “Objectif Folklore” met en évidence ce patrimoine à l’échelle wallonne. C’était une volonté du CCW, pour les 100 ans des Wallos. “J’avais déjà photographié du folklore mais je ne voulais pas des photos classiques”, explique l’artiste. “Tout le monde a par exemple déjà vu défiler des Gilles, par exemple. J’ai donc choisi d’aller photographier les Gilles de Morlanwelz lors du bourrage, cela donne plus d’émotions. ”

Olivier Gilgean a fonctionné de la sorte pour chacun de ses reportages photographiques. “J’ai besoin de voir comment les gens fonctionnent. En me rendant chez eux, il y a un côté plus intime. Avec les Chinelles de Fosses, je suis tombé sur des loulous, des bons guindailleurs ! À Malmedy, j’ai été accueilli dans une famille d’Haguètes avant d’aller à la rencontre des Blancs-Moussis. S’il n’y avait pas ce côté humain, je ne ferais pas de la photo.”

Le photographe a aussi réalisé la mise en forme des bâches. “J’ai trié mes photos en deux groupes : les médiévales pour tout ce qui touche aux marches, etc. et tout ce qui est un peu plus “pop” comme les échasseurs ou les jouteurs. ”

Au total, ce sont près de 130 clichés qu’il est possible d’admirer via cette expo. Sur les bâches, les noms des groupes folkloriques n’ont volontairement pas été inscrits, contrairement aux 17 photos exposées à Terra Nova. “Au départ, je l’avais fait puis je trouvais que cela faisait tache. Il faut aussi que le public se questionne devant ces photos. ” Un QR code renvoie néanmoins vers un site internet pour ceux qui voudraient davantage d’informations sur ce qu’ils sont en train de regarder.

L’exposition “Objectif Folklore” est à voir jusqu’au 19 septembre.