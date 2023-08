Brocante de Temploux : grand déballage et grande attente

En dépit de l’énormité de la marée humaine attendue, le comité organisateur, rodé à l’exercice, déploie ses forces bénévoles avec sérénité, par centaines. Il ne peut cependant pas tout maîtriser, d’abord la météo, puis un phénomène difficilement quantifiable et inévitable: de la vente, 24 heures avant le début du grand déballage. "Et même dès le jeudi, route de Spy", nous a signalé un témoin. Certes discrètement, à l’arrière des camions et des coffres, "car la vente est strictement interdite par le règlement", rappelle Isabelle Beudels, porte-parole de l’organisation. La brocante, officiellement, débute le samedi à 6h du matin et se clôture le dimanche à 18 h.

La règle étant rappelée, comment tempérer cette frénésie, et la garder dans les clous, quand celle-ci a pour cadre tout un village entier consacrant pas moins de 6 km de ses voiries à l’événement ?

Tiens, et comment ça se passe, au juste, l’installation des 800 exposants attendus, sur 1200 emplacements disponibles ? "C’est comme les vannes d’un barrage qui s’ouvrent", compare le président, Frédéric Renaux.

Ce vendredi matin, nous nous promenons dans des rues étrangement calmes où fournisseurs et bénévoles s’activent en attendant la tempête de pied ferme. De loin en loin, résonnent les stridents signaux de recul des engins de manutention et le choc au sol des barres métalliques constituant l’ossature des tonnelles et des chapiteaux qui s’assemblent un peu partout. "Moi, j’attends l’installation du wifi pour avoir accès aux mails de la brocante et y répondre, souligne la porte-parole, installée comme chaque année en face de l’église.

Au coup de sifflet

Des policiers, censés faire respecter le règlement, patrouillent. "Techniquement, on pourrait verbaliser mais…", c’est quand même compliqué et malaisé à faire, comprend-on. Il y a effectivement une minorité de tonnelles qui sont déjà installées, avant l’heure, et bâchées. D’autres à moitié bâchées. "On ne peut pas empêcher les gens (surtout étrangers) de venir à Temploux dès le mercredi ou le jeudi", explique le président. Et de se positionner sur le parcours, à proximité de leur emplacement.

Olivier, lui, fait partie de cette minorité qui l’a fait. Français, et brocanteur depuis 20 ans, il est arrivé jeudi soir de Roye, en dessous d’Amiens. "C’est vrai, je triche, mais j’ai un handicap. Je n’aurais pas pu monter mon stand après 18 h, en pleine cohue ", se défend-il tandis qu’il installe ses tréteaux, rue Lieutenant Colonel Maniette.

De toute façon, il jouera le jeu. Selon lui, en France, des déballages incontrôlés ne respectant pas les horaires de vente sont comme tués dans l’œuf le jour venu. L’ambiance est cassée et mauvaise. "Pour sauvegarder le plaisir de chiner, complète-t-il avec lucidité, il faut que tout le monde soit sur la même ligne lors du coup de sifflet, et que tout le monde ait les mêmes chances." Surtout, il ne veut pas être pris la main dans le sac et, de ce fait, risquer de ne plus être invité l’an prochain, "car j’aime trop l’ambiance de Temploux. Je la préfère à celle de Lille."

Pascal, lui, aussi un vieil habitué, a passé la nuit dans son mobilhome, il a déjeuné à sa table de camping et il se met à déballer, lentement. Il avoue: "C’est vrai que, l’an dernier, j’ai vendu le jeudi soir une armoire à pharmacie à des Allemands."

"Sur un terrain privé, je peux vendre avant l’heure. On ne peut rien me dire", argumente un marchand français, un autre routinier de Temploux, spécialisé dans la vieille tôle émaillée et qui doit ce privilège de vendre plus tôt aux liens d’amitié noués avec des riverains.

De toute façon, si des brocanteurs trichent, c’est parce qu’il y a de la demande, et des visiteurs qui rôdent, à l’affût des trouvailles.

Comment expliquer ce besoin-là, insolite et compulsif ? "Je pense que c’est la passion de l’objet rare qu’on veut absolument trouver", hasarde le président. Ce sont d’ailleurs souvent des collectionneurs fous qui préfèrent tenter leur chance avant la ruée.

Ces amasseurs d’objets de curiosité très ciblés, on les voit subtilement chercher, poussant à la faute des exposants. Ils se glissent dans les tonnelles à travers des interstices, cherchent le chauffeur d’une camionnette immobilisée, tapotent au carreau. C’est plus fort qu’eux.

Pour aller plus vite, ils circulent à vélo ou à trottinette électrique. Certains, pas du tout collectionneurs, sont tout de suite clairs. Eux, ce qu’ils veulent, c’est de la "came" pour faire de la tune: "Je cherche de l’étain, vous en avez, je peux regarder ?"

Un peu avant 18 heures, le plus grand grenier de Belgique était ouvert. Tandis que les brocanteurs montaient leur stand, de la marchandise s’en allait à bord de chariots à bras.