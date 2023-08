Floreffe : le Premier ministre Alexander De Croo en visite chez Fresheo

Le jeune entrepreneur namurois et le Premier ministre ont ainsi partagé durant près de 2 heures une discussion riche et sans tabou, couvrant une variété de sujets, allant de l’entrepreneuriat en Wallonie, des ambitions nationales et internationales de la start-up, à l’accès au marché du travail. Fresheo indique : “Alexander De Croo s’est montré particulièrement impressionné par le parcours de Marvin, preuve vivante que l’esprit d’entreprendre est bien présent en Belgique. Bien qu’il s’agisse d’une visite informelle, cette rencontre a offert une opportunité unique de partager des perspectives, des idées et d’explorer de futures opportunités de développement pour la société créée en 2018, qui poursuivra bientôt son internationalisation aux États-Unis.”

Marvin Ndiaye, CEO de Fresheo, indique : “La visite de M. De Croo dans notre atelier n’est pas qu’un honneur pour l’ensemble de l’équipe de Fresheo ou pour moi-même. C’est un message fort adressé à toute la nouvelle génération d’entrepreneurs et entrepreneuses partout en Belgique. Depuis la création de Fresheo, j’ai toujours œuvré à mettre en lumière le dynamisme de la Wallonie. Et, je dois dire, j’ai été agréablement surpris par la simplicité et la franchise de notre discussion avec le Premier ministre. J’en garde un excellent souvenir !”

Grâce à sa croissance doublée chaque année depuis sa création en 2018, la start-up namuroise livre chaque semaine plus de 10.000 repas préparés dans toute la Belgique. Il y a encore 4 ans, le jeune Marvin Ndiaye (26 ans cette année) préparait ses repas seul dans sa petite cuisine de 8 m². En mai dernier, la société inaugurait ses nouvelles cuisines flambant neuves de 1.000 m² dans le zoning de Floreffe, pour y accueillir son équipe d’une centaine de collaborateurs. L’entreprise namuroise de livraison de plats à domicile s’apprête à franchir une étape significative : d’ici quelques semaines, son fondateur s’envolera vers les États-Unis pour y développer ses activités.