Auvelais : un projet de centre de tri de déchets inertes sème l’inquiétude en bord de Sambre

À Auvelais, la société Ecodream, spécialisée en retraitement des déchets inertes, a jeté son dévolu sur la dalle de béton, multimodale, coulée en son temps par le Port autonome de Namur.

Celle-ci, d’une superficie de 25 000 m², est naturellement dédiée à une exploitation à caractère économique et industriel ayant vocation à charger, transporter et décharger. À cette fin, la dalle est d’ailleurs équipée depuis longtemps d’un portique de manutention développant 40 mètres de portée.

La dalle semble en chômage technique.

Basée à Tinlot, Ecodream exploite déjà une plate-forme à Hermalle-Sous-Huy (Engis), en bord de Meuse, qui condense plusieurs activités parmi lesquelles le stockage de produits (sable, granulats, etc.) et la vente de ceux-ci. Que ferait l’entreprise en bord de Sambre ? Ecodream projette d’y aménager un semblable quai de stockage, mais en y ajoutant des activités de regroupement, tri, pré-traitement et valorisation de déchets inertes, donc non dangereux à la santé.

Un projet idéalement situé, entre Charleroi et Namur et, dit-elle, essentiel à son développement.

Ecodream entend donc y récolter, trier et traiter des centaines de tonnes de terres et pierrailles issues d’une diversité de gros travaux, avant de revendre ces matières transformées et assainies.

Une difficile équation

Mais le projet est déjà mal passé. En septembre 2022, la société avait introduit une première demande de permis unique, laquelle comprenait l’aménagement d’une centrale à béton, finalement frappée d’un avis défavorable. Le collège avait estimé que ce projet empêcherait des sociétés voisines de s’arrimer à cette plateforme et, par conséquent, nuirait au développement harmonieux de celle-ci.

Ecodream a donc revu sa copie en renonçant à l’installation de cette centrale à béton et, de facto, à l’aménagement d’un bassin de décantation destiné à recevoir les eaux usées industrielles, dont celles issues du lavage des bétonneuses.

Néanmoins, en dépit de cet allégement, la peur de voir leur cadre de vie irrémédiablement dégradé perdure chez les riverains, principalement établis rue Surmont, densément bâti, et qui surplombe la dalle. Le projet risquerait d’impacter aussi le quartier de la Vacherie.

En cause, principalement, une activité de concassage/criblage, accessoirement la poussière et les rotations de camions qui en découleront.

Dans le nouveau projet que nous avons consulté mercredi matin au service Urbanisme de Sambreville, Ecodream s’engage à ériger un mur écran antibruit, en forme de "U". Une étude acoustique réalisée il y a déjà un an, en août 2022, a conclu que la hauteur de cet écran de protection devra être de l’ordre de 4 mètres.

Mais, tempère Ecodream, ces installations, bruyantes par nature, ne resteront pas sur le site à demeure, elles seront mobiles du fait que le concassage et le criblage se dérouleront par campagnes séparées, 2 à 3 par an maximum, chacune d’une durée de 10 à 12 jours. On notera encore que, dans le cadre de ce projet, Ecodream s’est entendue avec la multinationale Inovyn (ex-Solvay). Les deux sociétés ont conclu une convention d’occupation de la dalle afin que la multinationale puisse avoir accès à la plateforme autant par rail que par route.

Les intérêts économiques de la société demandeuse du permis l’emporteront-ils sur la légitime aspiration des riverains à bénéficier d’un cadre de vie sain ? C’est la traditionnelle et difficile équation soumise aux pouvoirs locaux que le collège sambrevillois devra prochainement résoudre..