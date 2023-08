La Bruyère : des arbres abattus sans sommation

"Nous venons d’avoir affaire à deux dossiers qui ont le don de nous énerver particulièrement", peste le bourgmestre Yves Depas.

Le premier acte se joue à Villers-lez-Heest. Plus précisément dans la rue d’Ostin, une belle voirie bordée de peupliers. "Une entreprise de construction a bâti plusieurs maisons. Mais rien ne permettait dans le permis d’abattre un des beaux arbres existants", situe le bourgmestre. Mais l’un des peupliers de ce bel alignement était visiblement trop gênant pour l’accès aux garages des maisons voisines. "On apprendra un jour que cet arbre a été abattu. Renseignement pris, c’est Elia (le gestionnaire du réseau électrique) qui a procédé à l’abattage. Ils ont assuré qu’ils avaient eu un contact avec nos services, sans trop donner ni de preuves ni de détails (lire par ailleurs) . Elia est un opérateur institutionnel. Ils sont habitués à ce genre de situation, ils connaissent donc la procédure." Sur la voie publique, on ne couche pas un arbre sans obtenir le feu vert des autorités.

La Commune a demandé à Elia de replanter un bel arbre. "Mais entre-temps, le constructeur a déjà enterré des câbles et des connexions à cet endroit, c’est donc devenu impossible", peste-t-on à La Bruyère.

Le second acte de cette mauvaise pièce s’est joué plus récemment dans le centre d’Emines. Là aussi, un important projet immobilier est en cours, le long de la rue de Rhisnes.

"Des riverains nous ont alertés. Des équipes étaient occupées à tronçonner une série de petits arbres-boules qui longent la petite rue perpendiculaire qui mène vers le cimetière", détaille le bourgmestre. Le long de cette même voirie, de nouvelles maisons sont déjà édifiées mais toujours pas occupées. "A aucun moment, dans le permis délivré, on n’a donné l’autorisation de couper ces arbres. Là aussi, c’est révoltant. Il y a comme un passage en force. Et le temps que l’on intervienne, six arbres avaient déjà été tronçonnés."

Nous avons contacté vendredi dernier la société immobilière en charge du projet. Des explications devaient être fournies. Mais on les attend toujours. Des courriers officiels sont partis de la Commune de La Bruyère pour remettre tout le monde devant ses responsabilités. Et pour éviter que ce genre de bûcheronnage impulsif ne devienne une habitude qui prenne racine dans le sol bruyérois.