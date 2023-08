Tamines : leur carnet dédié à la pratique musicale fait une entrée en fanfare à l’opéra de Paris

C’est en emménageant en France, à Angers, qu’Amina a eu cette brillante idée: "J’ai retrouvé dans des cartons un carnet ligné que j’utilisais durant mes études. J’y traçais des tableaux et des fiches afin de me souvenir de mon travail journalier pour le conservatoire."

Amina étant professeure au Conservatoire d’Angers et membre d’un comité pédagogique à la philharmonie de Paris, Gilles étant flûtiste dans un orchestre, aucun des deux n’avait d’expérience en création d’entreprise. "On avait peur au début. On a suivi des formations pour les gens qui se lancent, relate Amina. On s’est aussi informés sur internet et on a fait toutes les démarches administratives requises. On a conçu un logo, déposé la marque et notre concept auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), etc. On s’encourageait mutuellement et ça s’est bien passé." Pour vendre leurs carnets, ils ont ensuite lancé leur site internet dalsegno.fr.

Y aller au culot

Le virtuel, c’est une chose mais le réel, c’est mieux. Pour faire découvrir leur produit, il leur fallait des points de vente. Ils ont alors frappé à toutes les portes. "On a parcouru la rue de Rome à Paris, où il y a beaucoup de luthiers et de librairies musicales, et on s’est baladés dans le quartier latin pour présenter notre carnet inédit, poursuit Amina. Il n’existe pas énormément de papeteries et de produits spécialisés pour les musiciens. Agréablement surpris par notre audace, les gérants de deux librairies nous ont acheté des carnets. On a aussi prospecté en envoyant des mails."

Et un beau jour, un responsable de la boutique du Palais Garnier (l’Opéra national de Paris comprend le Palais Garnier et l’Opéra Bastille, NDLR) est tombé sur leur site et les a contactés. "Très intéressé, il voulait en savoir plus. Après plusieurs échanges, nous sommes devenus des fournisseurs officiels de l’Opéra ! Le jour où nous les avons livrés, on n’en revenait pas car l’Opéra de Paris, c’est une institution, s’émerveille Amina. Ça représentait un beau chiffre d’affaires. On est très fiers, c’est super encourageant pour la suite !"

Mais qu’a-t-il de particulier ce fameux carnet de 148 pages ? Il permet aux musiciens d’ancrer de bonnes habitudes de travail et d’accélérer leur processus d’apprentissage, quel que soit leur niveau.

"Ils peuvent y visualiser leurs progressions, planifier leurs projets, regrouper leurs inspirations musicales et atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés, explique Amina. À l’académie de Tamines, le directeur de l’époque, Giovanni Votano, me disait toujours que j’étais mon meilleur professeur car le travail de musicien est très solitaire. Même si on voit régulièrement ses professeurs, on est souvent seul face à son instrument. On doit progresser par nous-mêmes sur base des enseignements qui nous ont été inculqués. Comme il permet de garder une trace écrite de tout son parcours, ce carnet est un véritable allié."

Séduire Lille, Bordeaux…

Composé de neuf rubriques, le carnet a une mise en page spécialement conçue pour offrir un maximum de clarté, de compréhension et d’efficacité. "Il est à la fois structuré pour que le musicien s’y retrouve mais pas trop strict pour qu’il se sente libre et puisse faire évoluer son travail à sa sauce", indique Amina.

Les jeunes entrepreneurs ont été attentifs à l‘écologie. "Comme il s’agit de papier, on l’a choisi d’origine certifiée PEFC (un label qui garantit la gestion durable des forêts), poursuit Amina. Le carnet est fabriqué à Angers et les commandes aux alentours sont livrées gratuitement à vélo."

En France, il est vendu dans cinq librairies (dont l’opéra de Paris). En Belgique, il faudra encore un peu patienter. "On a des contacts et on espère qu’en 2024, nos amis belges pourront retrouver nos carnets dans certaines librairies musicales."

Par la suite, le couple envisage de développer d’autres carnets, peut-être plus spécifiques. "Ça pourrait être pour les chanteurs et chanteuses car la voix est un instrument pas comme les autres, ou pour les enfants qui commencent un instrument", imagine Amina.

Sans aller plus vite que la musique, ils vont d’abord voir si le N°1 fonctionne bien puis ils espèrent conquérir d’autres opéras nationaux comme ceux de Lille ou Bordeaux. Jusqu’à présent sans fausse note, une belle partition est en train de s’écrire !