EuroParcs lance la commercialisation de près de 200 résidences secondaires à Faulx-Les Tombes

Depuis l’acquisition de la dizaine d’hectares du camping de la Cascade de Jausse en 2021, EuroParcs planche sur son avenir. Au terme de l’instruction de la demande de permis unique, les fonctionnaires de la Région wallonne ont octroyé leur feu vert à la fin du mois d’avril dernier. La période de recours a été purgée sans qu’aucune voix ne se fasse entendre. EuroParcs a les mains libres pour les vingt prochaines années.

Bungalows et glamping

Désormais, le devenir de "La Cascade", comme le groupe néerlandais a rebaptisé les lieux, entre dans une nouvelle phase, celle de la commercialisation. Le nombre d’emplacements a été revu à la baisse. Des 364 exploités du temps de l’ancien camping, de l’ordre de 200 seront maintenus en activités, dont 17 emplacements de tentes de glamping. Surtout, le segment visé sera bien différent. Il n’est plus question de caravanes, mais bien de bungalows.

L’offre se veut plutôt variée. On ne dénombre pas moins de 8 styles différents de maisons de vacances sur le site Internet d’EuroParcs. Le plus petit modèle, une tiny houses pour deux personnes avec cuisines et sanitaires, est proposé à partir de 99 500 € (HTVA). Les modèles les plus spacieux, quant à eux, peuvent accueillir le double d’occupants, et même compter jusqu’à 5 chambres. Ils sont proposés à partir de 169 500 €. Suivant la variante choisie, on peut y retrouver une cuisine entièrement équipée, une douche à l’italienne ou encore un espace débarras, par exemple. Dans tous les cas, outre l’investissement, il faudra encore compter, a minima, 4 500 € pour couvrir les frais de location du terrain.

Selon les informations reprises sur le site d’EuroParcs, La Cascade, le troisième parc de vacances du groupe en Belgique, et le premier en Wallonie, devrait ouvrir ses portes courant 2024.

Rando et vélo

À qui s’adresse ce lieu de vacances ? Europarcs cible un public friand de grand air, de randonnées pédestres ou à vélo. Le tout en jouissant d’une proximité avec quelques centres urbains tels que Namur, Huy et Dinant.

En ce qui concerne les autorités communales, tout comme en 2021 lors de l’annonce de la vente du camping de la famille Lemercinier à EuroParcs, l’optimisme est de rigueur. "Nous sommes très heureux de l’attribution de ce permis", glisse le bourgmestre socialiste Martin Van Audenrode. Économiquement, le projet d’EuroParcs représente des millions d’euros d’investissement, mais surtout la création d’emplois directs et indirects.

Dynamique positive

Surtout, l’arrivée de nouveaux vacanciers devrait contribuer positivement au redéploiement de la vallée du Samson. Avec une superficie de 10 hectares, il est clair que ces touristes de passage ne manqueront pas de sillonner les lieux touristiques et autres Horeca de la zone. "Il n’y aura pas non plus de supermarché au centre du parc", tient encore à rassurer le bourgmestre. Fraîchement restaurées les grottes de Goyet devraient, elles aussi, tirer bénéfice de l’arrivée d’EuroParcs. "Je suis certain que les chiffres de fréquentation vont être multipliés par deux ou par trois", sourit l’élu.