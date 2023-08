Les concerts seront répartis entre la Place St-Aubain et la Place d’Armes. Les plus gros noms se produiront logiquement sur la première citée. L’organisateur, à savoir la RTBF, a voulu proposer des soirées “légèrement thématiques”. La première, celle du jeudi soir (19h30-01h), sera consacrée à la musique électronique. La tête d’affiche : Kungs. “Un DJ français très connu qui a récemment joué à la Tomorrow Land”, explique Bernard Fievetz, responsable Partenariats et Événement à la RTBF. Romain Kuntz, Alex Germys et Calumny complètent l’affiche de cette première soirée, sur la Place Saint-Aubain.

Celle du vendredi sera dédiée aux “covers”. Lors de cette soirée, les spectateurs pourront assister à un concept particulier avec Chœur de Rockers. “Il s’agit d’une chorale d’une quarantaine de personnes accompagnée de quelques musiciens qui reprend des morceaux pop et rock très connus. On retrouvera ensuite Mister Cover, attendu par le public. C’est devenu une habitude et vu la demande, ça ne changera pas. Enfin, Daddy K clôturera la soirée. Là, on n’est pas vraiment dans de la cover mais il reprend des morceaux de différentes époques”, poursuit Bernard Fievetz.

Enfin, samedi, ce sont des artistes “tout public” qui se produiront : Christophe Willem, Mosimann, Julien Granel et Doowy.

Des concerts aussi Place d’Armes

D’autres concerts sont programmés sur la Place d’Armes tout au long de ces Fêtes de Wallonie 2023. Jeudi 14/09 : Spyrit et A.R.T ; Vendredi 15/09 : Hirondelles et Cover mania ; Samedi 16/09 : Festival HAFA et 98 % Maximum Soul ; Dimanche 17/09 : Hirondelles, Vincent Antoine et Trilogy ; Lundi 18/09 : Les Copains d’abord, Beverly Pils, 2Day et Attitude.