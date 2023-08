Mendicité agressive et toxicomanie : les fléaux de la gare de Namur

”On peut clairement parler d’insécurité plutôt que de sentiment d’insécurité. De nombreux toxicomanes auparavant présents à Mons ou Liège sont désormais à Namur où la gare est devenue un point de deal, sans doute à cause de sa situation géographique centrale, on y vend ouvertement, sur les quais et dans les souterrains. On en voit se piquer, fumer de l’héroïne, prendre du crack. On en retrouve parfois certains la seringue encore dans le bras. Des aubettes destinées à attendre le train ont été fermées car elles devenaient des salles de shoot au sein de la gare. Dans les sous-terrains, certains junkies franchissent des passages condamnés pour aller se piquer. Ce sont les mêmes qui mendient de façon insistante voire agressive, de plus en plus agressive au fil de la journée, en fonction de leur état de manque.”

Selon notre interlocuteur, une gare est un bon baromètre des problématiques rencontrées dans la ville concernée. “Nous faisons souvent appel à la police des chemins de fer, mais elle est en sous-effectifs. Les problèmes rencontrés dans la gare se répercutent à l’extérieur de celle-ci, la toxicomanie entraînant des faits de vols, des règlements de comptes entre bandes, des menaces et coups d’armes blanches, que ce soit rue de Bruxelles ou rue Godefroid, notamment. La police locale mène des actions, mais, vu l’étendue du problème, elles devraient être encore plus ciblées et plus fréquentes.”