Des nouvelles bandes cyclables suggérées : pour une meilleure cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes à Namur

Ces bandes sont des liaisons cyclables qui permettent dorénavant aux cyclistes de relier les quartiers, les bourgades, le P + R de Bouge et le centre-ville en empruntant des routes communales sécurisées.

Ces nouvelles infrastructures répondent à la volonté du SPW (Service Public de Wallonie) de rendre la Wallonie plus cyclable, notamment à travers sa vision FAST 2030 [1] qui vise à diminuer la part de l’automobile dans les déplacements. Les subsides octroyés par le SPW permettent la création de ces nouvelles BCS. D’autres aménagements sur l’ensemble du territoire verront le jour dans les mois à venir.

Stéphanie Scailquin, échevine de la mobilité, explique : “La conception de ces bandes cyclables a donc engendré des modifications de stationnement dans les rues concernées. Ces nouvelles infrastructures, présentes sous la forme de marquage coloré permettent une objectivation du stationnement à travers la création d’îlot de parking. De plus, l’aspect visuel de ces bandes de couleur ocre permet d’envoyer un message qui incite les automobilistes à modérer leur vitesse. La Ville de Namur est consciente que cette nouvelle disposition demande un temps d’adaptation et tient à rappeler que chaque usager et usagère de la route doit pouvoir y trouver sa place. Il est nécessaire de signaler que le stationnement n’était pas réglementé dans la majorité des rues concernées et pouvait donc représenter un danger tant pour les piétons et piétonnes, les cyclistes que les automobilistes. Or, la création de ces bandes est un atout pour la sécurité de tous et toutes.”

L’échevine poursuit : “Comme l’ensemble des citoyen·ne·s, la Ville est soumise au code de la route et doit respecter les normes réglementaires en matière de largeur de voirie. À titre d’exemple, nous pouvons citer la rue Charles Bouvier. La largeur de cette voirie n’est pas suffisante pour créer une bande de stationnement et une bande cyclable suggérée tout le long de celle-ci des deux côtés de la rue. Dans le cas où la largeur de la voirie est suffisante, comme dans la rue du Parc, une piste cyclable est créée.”

Dans l’objectif de respecter la législation et de répondre aux demandes de tous, la Ville a donc, en plus de créer des places de parking, organisé un stationnement alterné, permettant aux riverains des deux côtés de la rue de se stationner en sécurité. Il n’était pas rare que lorsque deux véhicules étaient garés en vis-à-vis dans la rue Charles Bouvier, l’un des deux véhicules empiétait sur le trottoir afin de ne pas gêner la circulation des véhicules et constituait dans ce cas un danger pour les autres usagers et usagères. Dans tous les cas, les riverains peuvent toujours s’arrêter, le temps du chargement et/ou du déchargement et aller se garer aux endroits prévus ou sur la Place des Tilleuls.

”La Ville est consciente que cette infrastructure demande une adaptation et l’acquisition de nouvelles habitudes à adopter dans son quartier. En tant qu’échevine, mon objectif est de veiller à un rééquilibrage et à une cohabitation sécurisée entre les cyclistes, les piétons et les automobilistes”, poursuit Stéphanie Scailquin. “Afin de satisfaire aux besoins de tous, il est nécessaire de faire des compromis en adoptant de nouvelles habitudes, dont la marche qui représente un atout essentiel pour la santé.”