Cette nouvelle saison sera marquée par plusieurs gros rendez-vous, mis en avant par la directrice du CCRD Jessica Donati. Le 8 décembre, par exemple, Alice on the Roof sera présente dans le cadre de sa tournée piano-voix. “Quelques jours plus tard, le 12 décembre, on aura la pièce de théâtre du Dîner de cons”, détaille Jessica Donati.

Une autre pièce de théâtre marquera la saison 2023/2024, le 20 février. “Mais c’est quoi ton vrai métier ? Cette pièce parle du métier de comédien. C’est très drôle et très léger mais évoque néanmoins le problème de reconnaissance des artistes. Après la crise du Covid, c’est une pièce qu’on veut soutenir, d’autant que le metteur en scène, Lionel Liégeois, est Dinantais. ”

Enfin, un autre temps fort de la saison aura lieu le 6 avril avec le spectacle de l’humoriste Nicolas Lacroix. “Il a été découvert par GuiHome grâce aux vidéos qu’il a réalisées sur les réseaux sociaux et qui marchent très bien auprès des plus jeunes, notamment. ”

Voilà pour les rendez-vous “tout public”. De son côté, la directrice du centre a souhaité mettre deux coups de cœur en évidence. Il s’agit de théâtre. “Deux “seul en scène” de comédiens qui nous font passer par toutes les émotions : Tout ça pour l’amour le 21/09 et Iphigénie A Splott le 19/03.”

La première pièce nous ramène en classe de français, au moment de la jeunesse où nous comprenons qu’il est possible de penser par nous-même et de vivre des émotions grâce à la lecture. La seconde met en scène un personnage qui vit dans la démesure : alcool, drogues,… Un soir, l’occasion lui est offerte d’être autre chose que cela.

S’adapter aux changements d’habitudes

Théâtre, littérature jeunesse, artisanat, humour, musique, danse,… Il y en aura pour tous les goûts. Le CCRD a dû s’adapter. “Les habitudes des spectateurs ont changé. Nous avions davantage d’abonnés très fidèles par le passé. Désormais, on a plus d’achats en “place du jour” mais les chiffres restent bons. L’humour se porte bien. Le théâtre plus pointu est par contre un peu en baisse. Il est donc important de nous diversifier pour prouver que la culture est toujours là et peut de satisfaire toutes les envies. Avoir une offre et un budget équilibrés est un jeu d’équilibriste. ”

Le programme complet est à retrouver ici.