”Toutefois, les informations relatives à la circulation des bus sont actuellement limitées aux horaires fixes et l’indication même des quais à emprunter est disponible de façon quasi confidentielle, sur les horaires fixes, de sorte que l’utilisation n’est pas la plus aisée, en particulier pour des usagers plus occasionnels”. Selon Stéphane Hazée, député Ecolo, la réalisation de certains aménagements, en particulier en matière de signalisation et d’affichage, pourrait améliorer le service aux usagers et, plus largement, contribuer à faire davantage connaître les possibilités d’usage bimodal.

Le député écologiste a dès lors interrogé le Ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo) quant à l’optimalisation possible du service aux usagers. Le Ministre annonce que la gare des bus de Namur sera prochainement équipée de 30 écrans d’affichage dynamique. Ceux-ci seront répartis sur les quais, sur la plateforme centrale mais également au niveau +1 de la SNCB, de sorte que les usagers seront informés en temps réels des bus au départ. Les usagers du train pourront également consulter les horaires de bus en direct depuis la gare SNCB. Une attention particulière sera également portée aux personnes malvoyantes, avec l’intégration du système Text-to-Speech. L’installation est prévue pour l’année 2023.

Stéphane Hazée commente ces informations : “Aujourd’hui, l’information est difficile à trouver pour l’usager qui arrive dans la gare des bus. L’amélioration significative de la signalisation et de l’affichage contribueront à faciliter l’usage des bus et les correspondances entre bus et trains. C’est une très bonne nouvelle. Nous continuerons à pousser à agir en ce sens. “