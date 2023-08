Mettet : l’unité de biométhanisation estampillée Walvert sera mise en service en novembre

Ce qu’on pourrait peut-être confondre avec un observatoire à astres célestes s’adonnera à une activité beaucoup plus terre à terre puisqu’une unité de biométhanisation, en résumant fort, transforme les déchets verts et agricoles versés dans sa cuve digestive en deux énergies: électrique et thermique.

L’unité de biométhanisation de Mettet, dont la pose d’une symbolique première pierre remonte à janvier 2023, sera mise en service d’ici quelques mois. "Et on commencera à l’alimenter doucement, souligne Jonathan Blondeel, le directeur général de Walvert, qui a son siège à Charleroi. Un peu comme un bébé. D’abord du liquide, lisier de bovins et digestat (sorte de lait issu d’un digesteur"adulte") puis du solide", tels que tontes de pelouses, effluents d’élevage (fumier de bovins), fumier de centres équestres, résidus de paille, fientes de poules, déchets agroalimentaires etc.

Le parc décarboné

Et le digesteur de Mettet va ainsi progressivement monter en puissance. Ce décollage par palier du réacteur à biogaz permet à l’opérateur, par exemple, de tester la vaillance des bactéries. Dégradent-elles bien les matières ? "On vérifie que les quatre réactions chimiques successives du processus de méthanisation (une histoire compliquée de genèse pour chimiste) se produisent bien", indique encore le directeur. Ensuite, il faudra stabiliser le processus et ajuster la production, et ce sera parti pour une stimulante aventure à plein gaz dans le contexte d’une guerre totale déclarée au C02 par la commune de Mettet, laquelle, rappelons-le, a soutenu à fond le projet.

Bref, le phénomène gazeux bébé deviendra vite une usine à gaz adulte. Ainsi, annuellement, l’unité de Mettet sera capable d’assimiler et de digérer 15 000 T. de déchets organiques biodégradables, soit plus ou moins 40 T. d’intrants par jour récoltées dans un rayon de 10 km (environ 3 à 4 tracteurs par jour).

Si Walvert a jeté son dévolu sur la campagne de Mettet, commune rurale par essence, c’est qu’elle est assurée de disposer de matières en suffisance, par contrat passé avec les acteurs locaux. "Des agriculteurs sont actionnaires du projet, détaille encore le fondateur de Walvert, et il y a de la place pour d’autres entreprises partenaires ayant des déchets biodégradables à valoriser en énergie, comme les entreprises de parc et jardins."

Walvert pourrait aussi conclure un partenariat (il est en cours) avec le Bureau Économique de la Province (BEP) de Namur, qui gère les Recyparcs, afin de récupérer les milliers de tonnes déposées par les particuliers dans les parcs de Florennes et Mettet. "Pour une question de logistique, et afin de limiter le charroi, l’unité ne sera en effet accessible qu’aux gros transports, par benne de 15 T.", précise encore Jonathan Blondeel.

Avec le biogaz, on ne fait encore rien. Techniquement, il doit être amené à un moteur de cogénération qui le valorisera en électricité et en chaleur. "L’électricité générée sera directement injectée dans le réseau ORES, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 3 500 habitants."

Quant à l’excédent de chaleur récupérée, elle prendra le chemin d’un réseau externe enterré, et dédié, qui fournira le chauffage aux petites et moyennes entreprises du parc économique de Mettet. "Cette chaleur verte représentera l’équivalent de 400 000 litres de mazout/gaz. On va vraiment décarboner le parc économique", se réjouit le directeur général.

Le coût total de l’unité se chiffre à 6,7 millions€.

En 2022, Walvert avait levé, par crowdfunding, un million d’euros pour cofinancer son projet. Le solde, lui, est financé par des fonds propres, prêt bancaire et subventions.

Au-delà du bénéfice pour le climat, investir dans les énergies vertes reste un bon plan, avec un taux de rendement annoncé de 6%.