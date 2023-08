Namur et Québec, jumelles aussi dans la volonté de donner plus de place aux piétons

"Québec reste sécuritaire"

Les Québecois ont apprécié l’expertise de ses invités namurois en la matière. Mais là où Namur s’inspirera peut-être de Québec, c’est dans la sécurisation de son centre urbain. On sait le sujet particulièrement sensible au confluent de la Sambre et de la Meuse. "Québec reste une ville extrêmement sécuritaire, reconnaît Mélissa Coulombe-Leduc, élue québécoise. Il y a eu une augmentation de l’errance sur la voie publique après la crise Covid. Pas en centre-ville, mais en périphérie. C’est multifactoriel mais l’explosion du coût du logement, sa rareté aussi, y sont pour quelque chose", poursuit Mélissa Coulombe-Leduc. Dans ses objectifs, le maire, Bruno Marchand, vise l’itinérance zéro d’ici 2030.

Ramener les épiceries de quartier

La solution québécoise au problème d’itinérance consiste à ramener des habitants en centre-ville afin d’éviter que le centre ne devienne une cité-dortoir ou un lieu uniquement dédié à l’Horeca.

Le phénomène d’érosion démographique touche aussi la corbeille namuroise qui, pour rappel, compte aujourd’hui 3 190 habitants contre 4 000 au début des années 90. Outre-Atlantique, la municipalité ambitionne de ramener à minima 500 riverains en son cœur. Pour y parvenir, la ville mise sur le retour des épiceries de quartier. "On a encore quelques dépanneurs mais pas d’épiceries à proprement parler. Ramener des habitants permanents réglerait le problème de services de proximité et inversement. On est vraiment dans le phénomène de l’œuf et la poule", observe Mélissa Coulombe-Leduc.

La bagnole a la peau dure

Tout Namur, Québec vise plus de convivialité dans son projet-pilote de piétonnier. Pas si simple, dans une société nord-américaine qui prône le tout à la voiture, avec des bolides aux mensurations XXL. Jusqu’à l’année passée, 3 000 voitures transitaient devant l’hôtel de ville, voisine de la Basilique Notre-Dame de Québec et de l’école d’architecture de l’Université de Laval. Encore en chantier, les travaux devraient s’achever dans moins d’un mois. "On a renversé les proportions pour donner moins de places aux voitures. L’avant de la basilique sera fermé, on a élargi les trottoirs et réduit le nombre de bandes de circulation. On veut que l’espace devienne plus convivial pour les étudiants", partage l’élue québécoise.

Ailleurs dans le Vieux-Québec, la possibilité d’installer des poteaux amovibles dans le sol pour contrôler le flux de voitures a très vite été écartée. "Ici les hivers sont trop froids, les poteaux gèleraient", commente l’élu québécois François Moisan.

Pour rappel, Namur a depuis peu dit adieu aux potelets qui régulaient l’accès à son piétonnier. "Maintenant, on a installé des caméras ANPR sur les places que l’on voulait piétonnes, comme à Bomel, avec des exceptions pour les livraisons. Elles scannent les voitures et envoient une contravention de 58 € à qui n’a pas respecté la zone piétonne", informe le bourgmestre Prévot. Une addition que même les amateurs de poutine trouvent lourde. "C’est cher !" s’exclame une Québécoise. Dans l’artère commerçante du Vieux-Québec, rue Saint-Jean, de façon plus simple et moins coûteuse, l’usage de la voiture est proscrit entre 11h et minuit, histoire d’aussi permettre les livraisons.

Inspirés ou pas par la capitale wallonne, les élus québécois lanceront prochainement une grande enquête de satisfaction auprès de ses résidents du centre-ville.

Au terme de cette première journée, cette nouvelle visite d’une délégation en terres québécoises prenait déjà tout son sens. "C’était assez fascinant, quand on échangeait sur nos réalités, parfois on avait juste à changer le mot Namur pour le mot Québec et nos réalités étaient vraiment semblables, avec nos réalités européennes et nord-américaines", conclut François Moisan.