Les faits évoqués ont eu lieu entre octobre 2020 et septembre 2022. Selon les enquêteurs, 300.000 euros de cannabis auraient été écoulés durant cette période. Les agissements ont pris fin le 21 septembre 2022 lors d’une perquisition durant laquelle un kilo de cannabis a été retrouvé.

Celui qui est présenté comme l’instigateur du trafic fournissait la drogue à un complice, un homme de 56 ans, qui prenait les commandes, livrait et tenait les comptes avec l’aide de son neveu. Le plus âgé des prévenus déclare : “Je reconnais avoir vendu, mais je l’ai fait seul. Je ne consommais même pas, je manquais juste de sous”. Son neveu reconnaît pour sa part qu’il était consommateur et qu’il avait donné le nom d’anciens clients à lui à son oncle, pour pouvoir obtenir du cannabis gratuitement. Celui qui est présenté comme l’instigateur du trafic nie toute implication au sein de celui-ci. “Je suis là car des gens ont donné mon nom, comme ils auraient pu parler de Pierre, Pol ou Jacques.”

Le parquet de Namur réclame une peine de 40 mois de prison à l’encontre du prévenu présenté comme le dirigeant d’une association de malfaiteurs active dans la vente de cannabis. 3 ans sont réclamés pour l’homme de 56 ans et son neveu et une peine de travail de 100 heures est demandée pour la dernière prévenue. 100.000 euros de confiscations par équivalent sont réclamés pour les 3 premiers protagonistes du dossier.

Le conseil du principal prévenu plaide l’acquittement : “Rien ne démontre sa participation dans ce dossier. Il n’y a pas d’observations, les écoutes ne prouvent rien. On ne peut baser sa culpabilité sur les déclarations de co-prévenus. ” Des peines de travail sont plaidées pour les deux autres prévenus. Une suspension probatoire du prononcé de la condamnation est sollicitée pour la prévenue impliquée dans le dossier. Tous les conseils demandent au tribunal de ne pas faire droit aux confiscations par équivalent requises par le ministère public.

Jugement le 7 septembre