Solidarités 2023 : The Magician, magicien du dancefloor, retrouve ses racines namuroises

Stephen a toujours voulu être DJ, envoyer de l’énergie et faire danser les gens. "Quand j’ai débuté, ce n’était pas comme maintenant où c’est très facile de faire de la musique parce que tout est automatisé. Et puis, il y avait moins de producteurs de musique électronique, se souvient-il. Les soirées électro, les raves… c’était plutôt underground, caché, et pas très bien vu car c’était associé à des gens marginaux. Ce qui n’est plus le cas maintenant. Petit à petit, ça s’est bien développé."

Son tube, un accident

En 2007, Stephen a fondé le groupe Aéroplane avec le Belge Vito de Luca. Trois ans plus tard, ils se sont séparés pour se lancer en solo et The Magician est ainsi né.

C’est à ce moment-là qu’il a remis à sa sauce le titre I follow river, de la chanteuse suédoise Lykke Li, le transformant en tube planétaire. La magie avait opéré ! "Je l’ai sorti en 2011. J’étais content de remixer Lykke Li parce que j’adore cette artiste mais je n’avais aucune attente. J’étais loin d’imaginer que ça deviendrait un tel succès ! C’était un accident, révèle-t-il. Au départ, j’ai conservé la même recette qu‘avec Aéroplane, c’est-à-dire garder la voix et recomposer un morceau par-dessus. Et puis, j’ai tout changé: la rythmique, la tonalité, etc. Ce morceau plutôt triste et introspectif est devenu plus positif et festif !"

Stephen a toujours eu le béguin pour l’Angleterre. Il y a passé beaucoup de temps. "Je faisais de la musique avec un gars qui avait un studio à Londres. En 2014, j’ai eu l’opportunité de faire un morceau avec Olly Alexander, chanteur du groupe Years & Years. Il était acteur dans une série populaire là-bas et était très hype ! Il est venu au studio et on a enregistré Sunlight en un après-midi."

Pas se prendre au sérieux

Stephen dit n’avoir jamais fait de la musique pour l’argent mais par passion. "Bien sûr, j’en vis maintenant et j’en suis très reconnaissant. Mais je n’oublie pas d’où je viens et l’époque ou je mixais à des soirées de 21h à 5h du matin pour gagner 500 francs belges . J’adore partager la musique, que ce soit la mienne ou celle des autres. J’aime surprendre , proposer des choses différentes et inédites… confie-t-il. Je ne prépare jamais mes sets à l’avance, Parfois, je ne sais même pas ce que je jouerai en premier dix minutes avant le show ! J’ai toujours gardé ce besoin de challenge où rien n’est acquis. Je m’amuse dans ce que je fais et je ne me prends pas au sérieux."

Le DJ de 47 ans a su rester humble malgré la célébrité et même s’il côtoie des millionnaires et des stars aux quatre coins du monde. Il a participé à des événements de renommée internationale tels que Tomorrowland ou Coachella. "J’y ai rencontré pas mal d’artistes comme David Guetta, DJ Snake ou The Weeknd et j’ai déjà mangé à côté des Daft Punk, sourit-il. Les Daft Punk et David Bowie sont des artistes qui m’ont fort influencé tant musicalement que visuellement."

Stephen est aussi grand amateur de photo. Une passion qu’il partage avec son épouse, qui bosse dans le métier. "Quand je suis en tournée, je ne joue pas du lundi au jeudi en général, alors on organise des shootings à Los Angeles, New York, Ibiza, en Grèce, en Thaïlande… C’est rare quand je suis posé plus de 3 jours chez moi !"

Un DJ à l’ancienne

Hyperactif, Stephen se ressource à travers les voyages, appréciant découvrir d’autres cultures et rencontrer de nouvelles personnes. Il se sent aussi bien dans un restaurant étoilé que dans le petit boui-boui du coin. "Le voyage m’a ouvert l’esprit. Que je côtoie des riches ou des plus pauvres, l’important pour moi, c’est la richesse des échanges et des moments passés ensemble."

On le sait moins mais The Magician est aussi très prisé pour des soirées privées. "Il peut s’agir d’événements corporate, pour une marque ou le milieu de la mode. Je fais aussi des mariages, explique-t-il. J’ai notamment mixé à un mariage au Mexique avec 400 personnes. La Swedish House Mafia a joué après moi."

Et il l’assure, ce n’est pas aussi guindé qu’on pourrait le croire. "Il y a plus de proximité que dans un festival. On a vraiment l’occasion de rencontrer des gens, dit-il. Au début, ça me faisait peur car j’ai vécu en région carolo, mes parents sont ouvriers et ces gens étaient différents de ce que je connaissais. Je n’allais pas vers eux car je n’étais pas très ouvert. Mais au final, tu manges avec eux, tu papotes, et quand t’es relax avec ça, la personne en face de toi l’est aussi !" Samedi, il sera sur la côte Amalfitaine pour le mariage d’un producteur américain.

Malgré le faste auquel il est habitué, Stephen est ravi de fouler le sol namurois pour faire danser le public. "C’est émouvant de voir près de 20 000 personnes qui bougent en face de toi. J’aime cette énergie. Mon but, c’est de leur faire passer un bon moment !" Il prévient toutefois: "Je suis un DJ à l’ancienne. Je ne prends jamais le micro au début ou entre les morceaux car je suis ultra-timide, dévoile-t-il. Parfois, ma femme m’engueule en me disant que je pourrais au moins me présenter et dire bonjour." On lui a évidemment lancé le défi de dire quelques mots !

Horaires: 23h45, place des arts aux Solidarités (zoning Écolys à Suarlée). Scène sur Sambre à Thuin: 20h45.

Entre compilations et EP

Au-delà de ses remix hyper connus, The Magician s’est imposé au fil des années parmi les plus célèbres noms de la modern house.

Au cours de cette dernière décennie, ses compilations «Magic Tapes» ont permis aux fans d’accompagner de précieux moments vie. En mai 2020, The Magician a sorti «Renaissance», un EP (soit un extended play, qui comprend plus de pistes qu’un single et moins qu’un album) sur lequel on retrouve notamment des titres connus comme You and Me et Disco Romance.

Il a aussi son propre label baptisé Potion Records, qui a abouti sur plusieurs projets. En juin 2022, The Magician a sorti «The Magician Presents : Club Fever EP», comportant cinq morceaux clubs dont Disko Dakka, sorti juste avant la crise sanitaire.

Sa dernière sortie musicale intitulée Differences, en collaboration avec The Aston Shuffle, a marqué le début de 2023. Cet été, on l’a notamment vu à Ushuaia Ibiza aux côtés de Martin Garrix et à Tomorrowland avec Lost Frequencies.

Son premier album, disco-pop, sortira en 2024

Stephen Fasano, vous êtes de retour à Namur, là où sont vos racines, à la fois belges et italiennes…

En effet, je suis Belgo-Italien. Mon père est de Naples. Il est arrivé dans les années 50 avec son père qui travaillait à la mine comme beaucoup d’Italiens à ce moment-là. Ma maman est belge, elle a grandi à Sambreville. J’ai vécu à Tamines jusqu’à 1 an et demi et puis on est partis à Nalinnes. Tant à Namur qu’à Charleroi, j’y ai toujours des amis que j’ai rencontrés surtout via la musique.

Quelles sont vos influences et d’où vous viennent-elles?

À la base, c’est le disco et le funk. Mon père écoutait notamment Michel Jackson et Abba, ça m’a marqué. Et puis à la maison, la radio tournait tout le temps quand j’étais petit, dans les années 80. Par la suite, je me suis intéressé à la french touch. Les Daft Punk en sont la parfaite illustration. Ce duo, c’est mon modèle! J’adore leur esthétique, la façon dont ils communiquent et tout ce qu’ils ont véhiculé depuis le début des années 90.

The Magician sortira son tout premier album en 2024. ©Elodie Gerard

Pourquoi habitez-vous en Belgique alors que vous travaillez souvent à l’étranger et que vous pourriez vivre au soleil toute l’année?

C’est une bonne question! Je me la pose tous les matins quand il pleut (rires). Ça fait plus de 20 ans que j’habite à Bruxelles et là, on vient d’acheter une maison à Overijse où je vivrai avec ma femme et ma fille. On a nos racines en Belgique et c’est avant tout pour garder le lien avec nos parents. Mais heureusement, l’aéroport n’est pas loin!

Sans le remix de Likke Li, vous n’en seriez pas là aujourd’hui?

Il m’a apporté la notoriété mais je ne perçois rien ou presque de ce remix bien que j’ai signé la musique de composition. À l’époque, je n’avais pas de manager et j’ai un peu signé n’importe quoi… Et puis, à ce moment-là, très peu de DJ’s touchaient des droits sur un remix. Que le morceau fonctionne ou pas, c’était la même chose. Pourtant, quand un artiste remixe, il amène sa touche et le morceau ne ressemble plus à l’original. Je trouve donc normal qu’il gagne un pourcentage et des droits d’auteur. Heureusement, ça évolue de plus en plus.

Quels sont vos prochains projets?

On vient de sortir une version eurodance du morceau On my body avec Carl Chaste. J’en sortirai bientôt un autre en collaboration avec le DJ d’origine canadienne A-Trak. Il va résonner un peu plus parce qu’on l’a signé sur un gros label. On fera ensuite une tournée ensemble en Europe et aux États-Unis. Pour la petite histoire, A-Trak a été champion de scratching à seulement 15 ans et a accompagné le rappeur Kanye West pendant des années. Début novembre, je pars en tournée aux USA pour trois semaines. Et l’énorme projet, c’est que je vais enfin sortir un album l’année prochaine! Il n’y a pas encore de date mais ce sera un album disco-pop, teinté de toutes mes influences, avec plus de maturité et sans concession car je me suis fait plaisir dans les sons!