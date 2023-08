Cinq chantiers toujours en cours en province de Namur à quelques jours de la rentrée

E411/A4 – Réhabilitation entre Daussoulx et Thorembais-Saint-Trond

C’est notamment le cas du chantier entre Daussoulx et Thorembais-Saint-Trond. Des dégradations plus conséquentes que prévu ont été constatées sur les voies du milieu et de gauche, en direction de Bruxelles. Elles devront donc être totalement reconstruites. Le travail se poursuivra cet hiver 2023 en posant du béton armé continu.

N4 – Aménagement multimodal entre Jambes et Erpent

Les travaux en cours se poursuivront jusqu’au 15 septembre.

Le tronçon situé entre le carrefour de Géronsart et le carrefour de l’Orjo sera pleinement opérationnel le 30 août (et non le 25 août comme annoncé) car la société privée en charge des travaux a dû mobiliser ses moyens matériels et humains pour achever les dernières opérations de réhabilitation du Ring Est de Bruxelles, réorganisées et anticipées pour raisons météorologiques.

Par contre, le planning reste inchangé concernant le tronçon situé sur la N4 entre Géronsart et Acacias. Dès le 28 août, jusqu’à la mi-septembre, entre 9h et 15h, la circulation sera rétrécie ponctuellement à une voie par sens. Les travaux les plus impactants en voirie seront alors regroupés de nuit. “En résumé, du travail de nuit est effectué et continuera à l’être jusqu’à la mi-septembre. Le travail de jour sera moins impactant à partir de la rentrée scolaire”, précise la Sofico.

Réhabilitation du viaduc de Somme-Leuze

Construit début des années 80, le viaduc de Somme-Leuze (N63) est en travaux depuis le printemps dernier et le sera encore jusqu’en 2025.

N90 – Chantier de la place de la Station&du boulevard Ernest Mélot

Les travaux ont débuté en mars 2023 et se poursuivent jusqu’en 2024. Une durée 340 jours calendrier avait été annoncée.

N912- Rénovation de la nationale entre Spy et La Bruyère incluant les modes actifs

Le chantier de réhabilitation de la N912 entre Spy (carrefour dit “carrefour Saussin”) et La Bruyère (giratoire dit “carrefour Didi”), en ce compris la traversée des Isnes, a débuté en mars dernier. Ces travaux comprennent des aménagements destinés aux modes actifs. Ils nécessitent la fermeture de la voirie jusqu’au mois d’octobre prochain.