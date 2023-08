Les Solidarités à Suarlée (Namur) : ne venez pas en voiture, privilégiez les navettes, les bus, le train

Si la direction du festival pouvait donner des conseils aux festivaliers dans toutes les langues, elle choisirait la mobilité. Pour une raison limpide: le site des Solidarités n’est juste pas accessible en quatre roues. Aucune possibilité de stationnement à proximité directe du festival. Mot d’ordre: se simplifier la vie. Des navettes TEC sont ainsi mises gratuitement en service entre la gare de Namur et le site Écolys. Et les voitures ? Deux grands parkings sont gratuitement accessibles et desservis par des navettes pour rejoindre la gare, lieu de départ de la navette du festival.