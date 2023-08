Un nouvel éco-système dédié à la création à Namur : le Labo Astrid ouvre ses portes le 7 septembre

Les chevilles ouvrières du projet indiquent : “Labo Astrid tire sa force de l’expertise acquise par le Comptoir des Ressources Créatives Namur (CRCN) dans la réhabilitation temporaire de lieux inoccupés. Après des projets réussis tels que la transformation d’une ancienne crèche en cité artistique et la métamorphose d’une ancienne banque en lieu de diffusion alternatif, le Labo Astrid veut s’imposer comme un catalyseur de créativité. Grâce à la réhabilitation de lieux en transition, le CRCN contribue à l’épanouissement des créateurs et artistes, mais participe aussi au dynamisme du territoire, au bouillonnement de la ville et au rapprochement de communautés locales.”

Les objectifs de la nouvelle structure sont multiples : offrir aux artistes locaux l’accès à des espaces de travail adaptés, encourager le développement de projets artistiques et créatifs, proposer une dynamique culturelle innovante et collective, favoriser la collaboration entre créateurs et proposer des évènements culturels.

Le Labo Astrid représente + de 400 m² avec des espaces privatifs de 14 à 60m² à des prix accessibles dédiés aux créateurs et créatrices. L’occupation peut se faire de manière ponctuelle ou à long terme possible. Des zones communes conviviales et une salle polyvalente de 80m²sont aménagées.