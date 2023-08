Avant les Fêtes de Wallonie, une exposition sur le folklore qui a de la tenue à Namur

On y retrouve forcément la tenue des incontournables du week-end comme les échasseurs, les 40 Molons ainsi que les Alfers, les Masuis et Cotelis, la confrérie du Grand feu de Bouge, etc. Si la représentation namuroise est forcément majoritaire, l’expo fait aussi la part belle à des groupes venus d’ailleurs comme les Chinels de Fosses-la-Ville, les Blancs Moussis de Stavelot ou les Sorcières de Stambruges entre autres. "Ce qui fait les Fêtes de Wallonie, c’est le folklore. Et quand nous avons réfléchi à la programmation de cette édition, nous voulions donner une ampleur wallonne à l’événement parce que c’est la fête de toute la Wallonie", évoque Floria Hennès, coordinatrice de l’exposition et membre du Comité central de Wallonie (CCW), co-organisateur des Fêtes de Wallonie à Namur.

La sélection des uniformes ne s’est pas opérée de manière arbitraire. Les groupes se sont inscrits de manière volontaire. "On n’aurait pas pu en accueillir plus que trente", poursuit Floria Hennès.

Outre un panneau explicatif qui permet de resituer les participants dans le temps et sur une carte, un QR code renvoie à pléthores d’informations. Chaque pièce est également accompagnée d’une photo grand format du groupe folklorique.

Il ne restera plus aux visiteurs qu’à partir à la rencontre des truculents personnages qui endossent ces costumes toute l’année. Un bon moyen est, pourquoi pas, d’assister au cortège folklorique qui compte 1 500 figurants et qui sillonnera Namur les samedi 16 et dimanche 17 septembre dans le cadre des Fêtes de Wallonie.

L’exposition Témoignages de folklore est accessible gratuitement jusqu’au 10 septembre au Delta (Avenue Golenvaux)