La prévention aux Solidarités 2023: 12.000 bouchons d'oreille, 10.000 préservatifs et s’il fait soleil, il y aura même de la crème

Avec, toujours, sur les stands, démonstrations et réponses aux questions des visiteurs. "Concernant l’alcool, les plus jeunes pourront notamment participer à un parcours du fêtard. Dans un festival, l’écoute est un peu différente qu’ailleurs. La prévention passe aussi par le divertissement. Un espace sera aménagé avec un bar à paillettes, un selfie studio et un coin massage. Un lieu chill sur lequel on pourra même peut-être sortir les transats."

Se protéger du soleil… avec son aide

©Multipharma

Car, sait-on jamais, l’astre solaire pourrait crever les nuages. La coopérative pharmaceutique Multipharma, en tout cas, a placé six distributeurs de crème solaire sur le site tandis que des hôtesses utiliseront un triporteur pour aller à la rencontre des festivaliers. " Chaque machine est autonome et fonctionne avec des panneaux photovoltaïques, explique Christophe Burre, directeur marketing de Multipharma. Des techniciens réapprovisionneront les bornes en permanence. C’est la première fois que nous utilisons cette technique. Mais le système a déjà fait ses preuves sur les digues de la côte belge, par exemple."

Le mode d’emploi est simple: comme pour les sèche-cheveux des toilettes publiques, vous glissez votre main dans l’encoche et la machine vous balance la sauce.

Le Belge, et plus particulièrement le festivalier, oublie-t-il de soigner sa peau ? Quitte à être adepte du coup de soleil ? "La trousse du parfait festivalier devrait comprendre de la protection solaire vu l’exposition dans des zones sans abris et pendant de longues heures, reprend Christophe. Dans la pratique, on l’oublie souvent en préparant son petit sac à dos/banane pour le festival. D’où notre intervention. En tant que pharmacies, nous mettons un accent particulier sur la qualité des soins proposés. La protection aura un indice 30, parfaitement adaptée à l’ensoleillement modéré prévu pour ce week-end de festival. "