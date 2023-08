Aux Solidarités 2023, Rori participe à son 7e festival belge de l’été: "Jouer sur la mainstage, c'est quelque chose" (vidéo)

À l’instar de la Tournaisienne Elia Rose (avec 4 concerts), et de Mentissa (avec 3 concerts), Rori s’est produite à de nombreuses reprises lors des festivals familiaux belges de cet été. Elle détient le record avec six concerts et un DJ set.

Rori en concert aux Solidarités ©Eda - Florent Marot

Après la pluie de Ronquières, le soleil des Solidarités

Ce samedi 26 août, la chanteuse liégeoise a ouvert la scène principale des Solidarités sur le coup de 15 heures. Contrairement au Ronquières Festival où la pluie lui avait joué des mauvais tours, son concert de 40 minutes est baigné par le soleil.

La "Place des Arts" affiche complet. Avec "Ma Place", Rori enchante un public très nombreux et réceptif dès la première chanson. "Je suis venue l'an dernier aux Solidarités. J'avais juste sorti Docteur et, à l'époque, je jouais au Théâtre de Verdure de Namur. Se retrouver sur la mainstage aujourd'hui, ça fait quelque chose", confie l'artiste.

Un public conquis

Sur scène, l’Hannutoise a confirmé son statut de révélation pop et artiste en vogue. Son single "Docteur", streamé plus de 3 millions de fois, a été repris en chœur par le public namurois. Après 20 minutes, tout le public saute en rythme et semble conquis par la performance de la jeune belge.

Pas avare en discussion avec les festivaliers, Rori présente plusieurs nouveaux titres: "Je vous raconte ma vie, vous êtes mes psy gratos, j’en profite". L’artiste se livre sur le titre "Loser", son titre préféré. Vers 15h45, le concert se termine. Enchanté, le public espérait peut-être encore deux, trois chansons.

L’an dernier, Rori avait déjà enchanté le public des Solidarités en prestant au Théâtre de Verdure. Deux prestations abouties en l’espace de 12 mois. On attend désormais un album après le single "Docteur", qui avait été suivi d’un EP de 4 titres et qui permettra à l'artiste de jouer plus longtemps sur scène.

