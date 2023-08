L’ancien Carmel de Floreffe ravagé par un incendie

Peu avant deux heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche, un incendie a ravagé l’annexe de l’ancien couvent des Carmélites situé rue du Carmel à Floreffe. Bâti au début du 20e siècle et s’étendant sur plus de 1800 m2, le couvent a été occupé durant plus d’un siècle par les sœurs Carmélites. Vendu il y a peu pour être occupé par "l’École à Vivre", le bâtiment subissait quelques travaux de rénovation au niveau des peintures. Ce sont des passants qui ont lancé l’alerte voyant des flammes derrière le mur d’enceinte. Très rapidement, les pompiers de la zone Val de Sambre, dirigés par le lieutenant Stéphane Falque, se sont rendus sur les lieux. Vu l’importance de l’incendie, un appel aux renforts a été lancé. Pas moins de deux engins aériens, trois camions-citernes, deux autos-pompes et une ambulance ainsi qu’une trentaine de pompiers ont été nécessaires pour maîtriser l’incendie qui ravageait avec intensité l’annexe de cet ancien Carmel. Les hommes du feu ont déployé des lances à eau par l’entrée du bâtiment ainsi que par le côté se trouvant le long de la rue Charles de Gaulle (RN90), raison pour laquelle les policiers de la zone Entre-Sambre et Meuse avaient bloqué la circulation aux abords du sinistre. Les pompiers ont travaillé d’arrache-pied durant près de 4h30, et une surveillance se fera au cours de la journée de dimanche afin de vérifier que tous les points chauds pouvant encore subsister soient bien éteints. L’incendie semble d’origine accidentelle mais une enquête est ouverte et le labo de la PJ était attendu sur place dans les prochaines heures pour écarter toute autre thèse. Le bourgmestre de Floreffe, Philippe Vautard, est descendu sur les lieux pour juger l’ampleur du sinistre et prendre les dispositions nécessaires.