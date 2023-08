Ces parasols noirs, floqués au logo de la Ville de Namur, sont dorénavant présents sur la place Maurice Servais, la place du Théâtre et la place du Marché aux Légumes. Au total, 72 parasols ont été offerts et répartis au sein de 18 établissements horeca, suite à une concertation avec ceux-ci.

“Enfin, nous y sommes et le résultat est à la hauteur de notre attente. Au-delà de simples parasols, c’est la politique de la Ville en matière d’attractivité et de paysage urbain qui est concrétisée ici. Toute notre politique de la ville et nos règlements s’orientent en effet vers un objectif de qualité, de convivialité et de cohérence. Harmoniser la signalétique commerciale permet d’obtenir un effet d’ensemble au niveau de la ville et ainsi renforcer son identité et son attractivité”, confie Stéphanie Scailquin, échevine de l’attractivité urbaine.

Ainsi, les terrasses du centre-ville se parent “d’une couverture noire et élégante qui a embelli nos places pour les années à venir. La sobriété et la cohérence du mobilier urbain sont le gage d’une perception positive de notre tissu urbain dont les qualités esthétiques sont unanimement reconnues. Il est important de souligner que ce projet n’aurait pu voir le jour sans la collaboration enthousiaste du secteur Horeca namurois à ce projet.”

”La brasserie Duvel Moortgat est historiquement proche de ses partenaires Horeca et tient à soutenir leur travail au quotidien. Nous tenons à souligner une nouvelle fois l’effort qu’a dû faire ce secteur en ces temps de crise et de post covid. Dans ce contexte, la brasserie est heureuse d’aider l’Horeca namurois en limitant leur investissement à travers la distribution de ces nouveaux parasols. C’est également un honneur pour nous d’avoir remporté cet appel à offre et d’être présent dans les points centraux de Namur”, ajoute Grégory Lehmann, Sales Manager pour la brasserie Duvel Moortgat.