Des Journées du Patrimoine dédiées à la jeunesse, les samedi 9 et dimanche 10 septembre à la Citadelle de Namur

Dans l’ancienne caserne de Terra Nova, vous suivrez comme un fil d’Ariane, un mur flottant d’écrans et d’images. Celui-ci raconte l’histoire de la vie namuroise de la nuit des temps à aujourd’hui. Cartes et vidéos y côtoient le plan relief de Namur, des images et témoignages sonores, des traces de l’histoire militaire ou de la vie commerçante. Une véritable plongée multimédia dans le passé, le présent et le futur de Namur !

Des audioguides sont disponibles en français, néerlandais, anglais, allemand, espagnol, italien et chinois. Une version dédiée aux enfants est également présente dans toutes les langues précitées.

Seront fournis gratuitement dans le cadre des Journées du Patrimoine : l’audioguide (versions adultes et enfants), le sac Marmaille&co qui transformera la visite en une aventure ludique, grâce à une série de jeux accessibles à toutes et tous, pour découvrir, apprendre, rire, jouer, s’émerveiller… Ainsi que le carnet de jeux pour enfants du Centre du Visiteur Terra Nova.

Accès gratuit (pour toutes et tous sans réservations) de 10h à 18h les samedi 9 et dimanche 10 septembre 2023. Au Centre du Visiteur Terra Nova, Route Merveilleuse, 64 – 5000 Namur. Infos : 081 24 73 70 ; info@citadelle.namur.be ; www.citadelle.namur.be.