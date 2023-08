Les dégâts sont très importants. On estime qu’un tiers du bâtiment a été touché et endommagé par les flammes et les fumées.

Un expert est descendu sur place pour tenter de déterminer les causes de ce sinistre.

"Selon les éléments récoltés, il n’y a pas de traces, à ce stade, de l’intervention d’un tiers", signale-t-on ce mardi matin au parquet de Namur. "Pas de traces de produits accélérants, d’effraction… La piste de l’origine accidentelle de l’incendie est donc privilégiée."

Les bâtiments avaient été récemment revendus. Des travaux, notamment de peinture, étaient en cours, Les lieux devaient être prochainement occupés par "L’École à Vivre", un établissement pédagogique privé.