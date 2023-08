Beauté en Clés : du bien-être féminin en circuit court !

La jeune association namuroise s’adresse à des femmes actives ou en reconversion porteuses d’un projet de développement personnel ou professionnel. Elle vise, par l’organisation d’activités variées, la mise en réseau de femmes de la région développant des projets entrepreneuriaux et/ou sociaux.

Cet événement de deux après-midi se veut, avant tout, centré sur la qualité plutôt que sur la quantité des prestataires présentes "Nous ne louons pas un hall d’exposition avec une offre démesurée", précise Catherine Coyette, la co-fondatrice. Les professionnelles soigneusement choisies sont, pour la majorité, en lancement d’activité et issues des environs de Gembloux. Les visiteuses pourront donc, si le service plait, y retourner “C’est une forme de circuit court du bien-être. Pourquoi dépenser du temps et de l’argent, alors que des expertes exercent à proximité de chez nous."

Beauté en Clés s’organise en quatre espaces. Le premier est dédié à l’esthétique avec des professionnelles en maquillage, coiffure, soins des mains et pieds. Le second est consacré au bien-être (sonothérapie, réflexologie plantaire, sylvothérapie…), alors que les derniers sont centrés sur le développement personnel et la créativité (coaching, atelier de conception graphique, création de bijoux…).

”Pour 65 euros, tout est inclus et on passe une après-midi cocoon sans se tracasser. Au menu, dégustations de chocolats (Cacaotree –Lonzée) et de cocktails et apéros locaux (Bertinchamp Brasserie des 3 Provinces), prestations esthétiques et espaces détente."

Plus d’inf : www.beaute-en-cles.be 0494/13.66.99. Réservation obligatoire, les places sont limitées à 30 personnes par jour.