Bernard Binamé, disquaire à Namur depuis 1985 : “Cela n’a pas toujours été facile mais je n’ai jamais été découragé”

Le 9 septembre prochain, le disquaire recevra de la part du Comité Central de Wallonie (CCW) le “Prix du commerçant”, qui récompense depuis 2009 un commerçant namurois qui fait preuve d’une longévité dans son activité.

Pour Bernard Binamé, c’est le 27 février 1985 que l’aventure a commencé. “J’ai ouvert mon magasin car on ne trouvait, dans les commerces qui existaient déjà, que des choses très courantes. J’ai commencé par vendre des vinyles, uniquement. Les CD sont arrivés fin des années 80’”, se souvient-il.

Dans les années 90’, Namur comptait une petite dizaine de disquaires. Dont certaines grosses enseignes auxquelles il a résisté. “Ça n’a pas toujours été facile car le grand public va dans les grandes surfaces”, poursuit Bernard Binamé. À cette concurrence commerciale s’ajoute celle d’internet, avec le téléchargement et les plateformes de streaming. “Contre ça, on ne sait rien faire. Mais je n’ai jamais été découragé pour autant car j’aime ce que je fais. Et puis, il y a des nouveautés tout le temps. ”

En plus de 38 ans de carrière, Bernard Binamé n’a pu que constater l’évolution de la profession. Avec une petite pointe de nostalgie. “Avant, les gens poussaient ma porte pour venir découvrir des choses. Maintenant, c’est rare. Ils découvrent sur internet et viennent ici pour acheter. ”

Dans son commerce, on trouvait également des posters et des t-shirts. “Un gars de Forest National m’amenait des affiches de concerts. Ça, on ne sait plus en avoir. Les t-shirts, quand j’ai du stock, ça part mais il n’y a plus grand-chose qui rentre. À l’époque, on recevait également des représentants de toutes les firmes de disques. Maintenant, on doit faire tout nous-mêmes. Mais ça, ce n’est pas plus mal car on achetait parfois des choses dont on n’avait pas besoin. Rayon musique, il y a de moins en moins de choses intéressantes, surtout dans le rock. Pour moi, la meilleure période a été de 1977 à 1982, ça foisonnait dans tous les styles. ”

L’expertise et la sympathie du disquaire

Chez Juke-Box, on trouve de tout : du rock en passant par le rap, le jazz, le métal, l’électro,… en vinyle ou en CD, neuf ou d’occasion. L’expertise du disquaire fait toute la différence. Ce qu’il n’a pas en stock, Bernard le commande. Aussi pointue soit la demande. “C’est très rare quand je ne trouve pas quelque chose”, poursuit-il. “Ce qui se vend beaucoup, c’est le rap en vinyle, surtout chez les plus jeune.”

Le commerçant namurois peut compter sur une clientèle passionnée. “Dont beaucoup de Flamands et de touristes, qui baignent depuis toujours dans la musique anglo-saxonne. Ce n’est en tout cas pas avec le public namurois qu’on vit. ”

Raphaël et Jacky apprécient des musiques au style diamétralement opposé. Chacun trouve son bonheur, chez Juke-Box. ©Monmart

Des Namurois font néanmoins partie de sa clientèle. Ce mercredi lors de notre passage, Raphaël (46ans) et Jacky (77ans) étaient présents. Le premier est fan de métal, le second du rock des années 50 à 70. “Bernard m’a trouvé un CD de The Teen Queens, jamais je n’aurais cru avoir cela en ma possession”, explique Jacky. “C’est franchement un fin limier. Et en plus, il trouve toujours au moins cher”, poursuit-il. “Je fais comme pour moi”, réagit le boss de Juke-Box.

Raphaël, lui, découvre en fouillant dans les bacs un disque d’Absent in Body. Il ne connaît pas le groupe et demande à l’écouter. “Si ça me plaît, j’achète. Acheter des CD, c’est mon plaisir. Sur une clé usb, on n’a pas la jaquette ni le petit livret. Et quand j’en ai marre, je les revends. Autant en faire profiter d’autres. ”