Coupure d'eau à Suarlée: pas de fuite, mais un mystérieux consommateur fou

Comment est-ce possible ? Pour l’heure, personne ne comprend, outre le fait que l’activité de l’entreprise qui a réussi l’exploit de siphonner en un temps record le château d’eau, débitant 60 m3 de volume à l’heure, ne peut qu’être industrielle.

Mardi, le travail des équipes de la SWDE a donc consisté à réapprovisionner le château d’eau, par camions. Une remise à niveau qui a rétabli l’eau à son niveau de débit et de pression d’avant la coupure.

Dans la matinée, la SWDE était également parvenue à restituer un débit acceptable en connectant à son réseau une conduite de Vivaqua (l’acteur public des eaux en Région bruxelloise), qui dispose du captage de Modave et de la station de Tailfer, à Profondeville, qui transforme l’eau brute de la Meuse en eau potable depuis un demi-siècle.

Avant de conclure à l’absence de fuite, la SWDE avait dû consacrer un temps fou à écouter l’écoulement de l’eau dans les conduites, par stéthoscope, ce qui fonctionne très bien sur de petites sections mais s’avère plus compliqué sur de plus grosses conduites. Il n’était en tout cas pas question d’ouvrir la voirie.

La SWDE va à présent mener l’enquête afin d’identifier le consommateur fou. "On finira bien par le savoir, en relevant les compteurs, indique encore Benoît Moulin. Mais Notre souhait est aussi de connaître les raisons d’une consommation aussi anormale, et pénalisante pour les autres, afin que cette situation ne se reproduise plus." Car le centre d’affaires, par le biais de son administrateur Paul de Sauvage, déplore un préjudice, en termes d’image mais surtout économique. La veille, l’hôtel Ibis a dû annuler des dizaines de réservations de chambres.

Le responsable de cette longue coupure de plus de 24 heures pourrait être amené à dédommager les parties lésées.