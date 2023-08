Reportage dans notre vidéo en tête de cet article.

Après une réunion de travail au cœur de l’Élysette, siège du Gouvernement wallon, le ministre-président de la Région wallonne, Elio Di Rupo, et son homologue flamand, Jan Jambon, ont d’abord répondu aux habituelles questions des journalistes avant de filer par les quais de Meuse en direction du Glastronome, un glacier artisanal au pied de l’Enjambée.

Elio Di Rupo et Jan Jambon à Namur Jacques Duchateau ©Jacques Duchateau

Une Enjambée que les deux hauts personnages de la politique régionale belge ont traversée, entourés d'une horde de photographes, caméramans, journalistes et policiers.

Au coin de la rue des Brasseurs, ils ont été accueillis par quelques clients d’un bar africain qui ont assuré au Premier flamand qu’il était le bienvenu en Wallonie. “Et Bart De Wever aussi”.

Direction la place du Marché aux légumes. Arrivée presque triomphale sous les “Elio on t’aime”. Attablés à la terrasse du Havana Club, Elio et Jan ont pu savourer une Houppe sous les regards quelque peu surpris et amusés des badauds.