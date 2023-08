Une parade à vélo d’un autre temps à Vedrin avant le passage de la Vieille Boucle Lustinoise

D ans notre journal de mardi, nous vous annoncions le programme de la 10e édition de la Vieille Boucle Lustinoise, une course de vélos vintage (manufacturés avant 1983) qui battra son plein ce dimanche 3 septembre. Nouveauté: ce samedi 2 septembre, veille de l’événement, la Boucle se crée un prologue à Vedrin, sacré pour l’occasion village-étape. Ce dernier sera le théâtre de deux courses (à 13 h 30 et à 17 h) et de leur folle ambiance dispensée sur la plaine Lavoix et la place de Longuenesse. Un bal aux lampions animé par le DJ Gérard Sechehaye et un concert de l’accordéoniste-chanteur de rue Alain Martin concluront la journée.