Accident frontal, entre Buzet et Bois-de-Villers: trois blessés, dont une adolescente longuement conditionnée sur place

Les circonstances sont inconnues. Toujours est-il que l’accident est survenu à la limite de la rue Massaux-Dufaux et de la route royale, à quelques mètres des premiers arbres du Bois du Duc.

Sous le choc, l’Audi a quitté la chaussée pour s’arrêter plus loin dans un talus, déracinant un petit arbre au passage, tandis que la camionnette a fini sa course dans la façade d’une maison.

Les pompiers namurois de la zone de secours Nage sont arrivés avec un véhicule de balisage, suivi par trois ambulances (Nage, Croix-Rouge et Val de Sambre) et un SMUR de Namur. On dénombrait trois blessés, les trois passagers de l’Audi. Parmi eux, une adolescente, plus gravement touchée, était toujours conditionnée sur place cinquante minutes après la collision frontale.

La circulation sur cet axe, d’abord ralentie, a ensuite été fermée complètement par trois équipes de la police Namur Capitale. Les blessés ont été dispatchés dans des hôpitaux namurois et le dépanneur MD enlèvera les épaves.