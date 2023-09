Fêtes de Wallonie : des concerts et animations originales dans les 12 quartiers namurois

Chaque année, ce sont 200 à 300 animations qui sont ainsi organisées dans les rues namuroises. On retrouve évidemment un grand nombre de concerts. Et d’autres un peu plus originales. Comme le 17e grand prix Crasset – Nitrofun de voitures téléguidées. L’événement fait son retour après 6 ans d’absence. La rue de Fer sera transformée, le dimanche 17/09 entre 10 et 17h, en un circuit de voitures téléguidées.

Autre animation surprenante : le retour de la course aux escargots. Il s’agit d’une tradition qui a fait les belles heures du quartier Piconette Saint-Loup. Elle est de retour, pour les 100 ans des Wallos. Celle-ci aura lieu le samedi 16/09 dès 15h00, dans les rues du quartier.

Aux Pont Spalaux, il sera possible de se marier, le dimanche 19/09 à 20h30 à l’occasion du “djoû di m’mariadge”. Vu le succès rencontré en 2022, cet événement fait son retour en 2023. “Entre la cérémonie tenue par Elvis, le bisou sur la scène, le peket et l’hostie, le slow endiable et la foule en délire, on ne savait plus où donner de la tête”, indique-t-on au CCQN. Que ce soit avec sa moitié, son chat, son poisson rouge, en duo ou en trio, il sera donc possible de se dire “oui”.

Rayon musique, il y en aura pour tous les goûts. Le quartier de la Place de l’Ange a en partie fait confiance à des groupes étrangers. Notons la présence cette année d’un groupe australien, Mixed Up, composé de quatre frères. Mais aussi celle du groupe canadien Les Hirondelles. Leur venue a été offerte par la Province de la Nouvelle-Ecosse. Et de Kelsos, groupe de musique balkanique.

Programme complet : https://www.fetesdewallonie.be/concerts/