Le Pek’Houppe, un nouveau péket pour les 100 ans des Wallo

Résultat : on retrouve dans cette nouveauté l’arôme mentholé du gin de Namur et les agrumes et l’amertume de la célèbre bière namuroise. “En fait, on vient faire infuser du houblon, en l’occurrence le Citra, dans le péket. On s’est très vite entendu sur la recette finale. On a peut-être eu un peu de chance. Mais le peket naturel se mélange bien avec beaucoup de saveurs”, poursuit Bertrand Gueulette.

Vu les quantités nécessaires, la production a été confiée à la distillerie de Bierset. “On a prévu 650l pour l’Horeca, 250l pour les différents quartiers (Ndlr : qui le vendront au prix de 2,5/verre) et 1.400 bouteilles pour les magasins”, précise Massimo Pira. Les commerçants namurois se sont arraché les bouteilles afin de les proposer dans leurs rayons. En quelques jours, tout le stock a été écoulé. Reste à voir comment elle se vendra auprès des clients. Une partie des bénéfices engrangés par la vente du “Pek’Houppe” reviendra au CCQN, afin de financer certaines activités des Fêtes de Wallonie 2024.

Reste une inconnue : la fréquence de production. “À ce stade, on ne sait pas encore si on le produira à longueur d’année ou si on le garde uniquement pour les Fêtes de Wallonie”, termine Bertrand Gueulette.