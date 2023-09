Les faits ont eu lieu entre janvier et mai 2021, en Belgique, en France et en Espagne. L’enquête a débuté par des observations réalisées au sujet d’un prévenu qui stockait du cannabis. Le 6 janvier, un go fast a eu lieu en région parisienne lors duquel 110 kilos de résine de cannabis ont été transportés dans une voiture. Selon les enquêteurs, l’actif illicite engrangé dans le cadre du dossier s’élèverait à 800.000 euros. Namur était la plaque tournante des malfrats, la drogue et les véhicules utilisés pour livrer la drogue y transitaient.

Le parquet estime que 3 prévenus dirigeaient l’organisation criminelle au sein de laquelle les rôles étaient parfaitement établis : alors qu’un des protagonistes avait pour rôle de tester la drogue, d’autres avaient pour fonction de piloter les voitures, certains les louaient,…. D’autres étaient chargés de stocker la drogue. Un dernier prévenu blanchissait l’argent via sa société. C’est par dizaines de kilos que la drogue était acheminée puis triée par les nourrices. Un des conducteurs du go fast, qui a aussi joué le rôle de nourrice, explique : “J’avais une dette de cannabis de plusieurs dizaines de milliers d’euros envers l’instigateur du trafic. Il faisait pression et j’ai accepté de piloter pour lui.”

15 ans de prison sont requis contre l’instigateur du trafic, déjà condamné à 12 ans de prison en 2022 pour des faits similaires, et 10 ans le sont à l’encontre de ses deux collaborateurs. Une peine de 5 ans est réclamée contre un quatrième prévenu, 40 mois sont demandés pour les 6 autres. 266.000 euros de confiscation par équivalent sont par ailleurs réclamés à l’encontre de chacun des 3 dirigeants.

Me Mayence, conseil du seul des 3 dirigeants présents au tribunal ce vendredi, plaide une peine assortie d’un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive de 13 mois déjà effectuée. Il estime que son client n’exerçait pas la fonction de dirigeant et a participé durant un laps de temps réduit par rapport à la période évoquée par le parquet. Interrogé par le tribunal, le prévenu expliquait : “Je n’ai pas vendu, je n’ai pas participé au go fast. Je savais ce qui se passait. Je louais un garage. Un soir à minuit, j’ai reçu un appel pour déposer un sac de 15 kilos dans une maison en travaux. Je ne connais même pas tous les autres prévenus, il n’y avait pas d’organisation criminelle et je n’étais le dirigeant de rien du tout.”

Jugement le 6 octobre.