Floriffoux : Cap Victoria, le rhum arrangé, à la fraise ou l’ananas, des pirates de Sambre et de Meuse

Cap Victoria, c’est le nom de la marque de rhums arrangés artisanaux lancée par Charles Antoine Van Beers, soutenu par sa compagne Valentine Ronveaux. Une histoire de cœur qu’ils ont voulu partager au-delà de leur cercle d’amis. "Quand nous nous sommes connus, nous arrangions déjà nos rhums, se souvient Charles-Antoine. Il y en avait toujours chez nous, en jarres de 3-5 l. Nous testions des recettes – toutes ne fonctionnent pas. Chacun essayait alors de séduire l’autre, une sorte de concours. Jusqu’au jour où un copain nous a dit que nous devrions nous lancer."

©Cap Victoria

Après pas mal de recherches et développements faisant fi des modes, de nombreux tests (parfois au gramme près pour les ingrédients forts comme la cannelle), des affinages et des dégustations à l’aveugle, deux premières boissons ont vu le jour.

©Laska Studio/Cap Victoria

Sous des étiquettes paradisiaques imaginées par la dessinatrice namuroise Charlotte De Streel (Laska Studio). " Sur les étiquettes, il y aura toujours cet oiseau emblématique de La Réunion. Pour le moment, il y a Cap Victoria, arrangé avec de l’ananas, du fruit de la passion, de la vanille, du citron, de la citronnelle, du gingembre et de la cannelle. Quant au Cap Namour, il mélange la fraise et le poivre du Sichuan – une prise de risque – mais aussi du romarin, de la vanille et du jus de lime. "

Dans les bouteilles jaunes et rouges, à 30° d’alcool, les morceaux de fruits sont restés. "C’est notre gage de qualité. Ce sont des fruits frais, pas d’arômes naturels. Il n’y a que les épices que nous enlevons assez tôt dans le processus: elles s’affirment très vite. Tout est fait main, de la pesée des fruits au thermocapsulage, dans le respect des règles de l’Afsca. Nous avons nos propres cuves de macération. Par temps chaud, ça va plus vite, mais cela dépend aussi des ingrédients et de la maturité voulue. Trois semaines pour les fraises, c’est suffisant. D’autres fruits ont besoin de 2-3 mois."

©Cap Victoria

Avant de participer à des concours l’année prochaine, Charles Antoine veut intensifier la production car la demande est là. "Sur 859 bouteilles vendues depuis nos débuts, 450 l’ont été ces trois derniers mois. Nous mettons les bouchées doubles en été. Intuitivement, nous pensions que les amateurs consommaient aussi du rhum en hiver. Ce n’est manifestement pas le cas. " Pas encore, car d’autres mélanges, inédits et saisissants, trottent dans la tête des deux amoureux.

Les rhums Cap Victoria sont disponibles dans 21 magasins de proximité de la région. Dégustation le 25/11 chez Abracadavrac à Bois-de-Villers.

www.capvictoria.be/