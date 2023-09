Mettet : les cimetières vont être verdurisés

De ce patrimoine endormi, clos d’un mur de pierres rustique et pétri du grand sommeil des morts, la rurale commune de Mettet en aligne 11, soit quatre ha, sépultures comprises, dont deux dédiés aux allées. Quand même l’équivalent de huit terrains de football. Une mer aux vagues de marbre, parsemées de portraits en médaillon et écumée d’épitaphes, qui demande une attention constante.

Ce vendredi, nous arpentons le cimetière de Biesmerée. Nos pas foulent un verdoyant tapis qui ne crisse plus, comme on en voit encore peu. L’échevin s’imbibe de la paix qui s’en diffuse et inspire quelques instants de suspension. Il ressent au présent ce terminus de toute destinée humaine: "Ce sont des lieux puissamment apaisants. C’est pourquoi nous comptons bien y faire revenir la nature et, à travers elle, la biodiversité."

À Mettet, on en a plutôt assez d’attendre des consignes de la Région qui ne viennent pas. Alors, on fonce dans la dernière ligne droite. Jean-Benoît Ruth s’assigne dès lors cette mission, sur le fil de la législature, comme un défi à relever à grand trot, tant que faire se peut. "On ira le plus loin possible dans cette transformation de nos cimetières et on en laissera sûrement pour ceux qui viendront après nous", dit-il.

À Biesmerée, le cimetière, avec ses allées enherbées, fait figure de "pilote" et d’exemple à appliquer dans les dix autres "jardins des disparus".

Dès cet automne, trois autres cimetières verront débarquer les jardiniers du service Espace Vert. "Passionnés par le projet, ils se le sont approprié, poursuit Jean-Benoît Ruth. Le travail consistera à mélanger de la bonne terre aux graviers. En quelques semaines, ce sera vert. Ensuite, les allées se réensemenceront naturellement."

Une autre idée consiste, là où le vide est plus grand à combler, à semer un pré fleuri. Des solutions naturelles qui limiteront l’entretien à une tonte et à un fauchage par année.

Un cimetière, un lieu plus affectif qu’une église

Cette remise au vert, rappelons-le, a une origine coulée dans un Arrêté du Gouvernement wallon: l’interdiction, depuis 2017, d’utiliser le glyphosate, cet herbicide total, donc non sélectif, qui tue tout, les bonnes comme les herbes dites "mauvaises". Invasives, celles-ci, quoique vertes, ont le défaut de laisser aux visiteurs une piètre impression de laisser-aller et d’entretien défaillant.

Mais il y a pire concernant le glyphosate. Aspergé sur les allées, il modifie la chimie des sols et peut détruire les réserves de nourriture pour les oiseaux comme pour les insectes.

À Mettet, le réensemencement des cimetières s’impose en partant d’un autre constat: les mauvaises herbes, et la nature en général, prolifèrent trop rapidement. Les hommes courent derrière et se font distancer. "Débroussailler et biner, ça prend du temps, on n’arrive plus à suivre", expose encore l’échevin. Il fallait changer de méthode et faire son deuil d’un cimetière minéralisé, aux allées tapissées de graviers, d’une netteté artificielle à force de pulvérisations chimiques.

Encore faut-il que les citoyens-villageois comprennent et acceptent ce changement de couleur, du gris au vert, et le fait que les souliers soient désormais parfois mouillés. "Un cimetière, décode Jean-Benoît Ruth, c’est encore plus affectif qu’une église. C’est un endroit de recueillement, un lieu de promenade", où les gens confrontés à un impossible deuil, ou à la souffrance de l’absence d’un être aimé, viennent déposer larmes et prières et trouver un réconfort. Raison suffisante pour que Mettet veuille rabibocher ces jardins pas comme les autres avec la biodiversité et les insectes pollinisateurs. "Pourquoi pas en effet y placer des ruches", interroge l’élu.

Il faut esthétiser le repos des morts parce que nous avons tous, enfoui en nous, un besoin de rituel et de cimetière.

Depuis l'interdiction régionale de recourir au glyphosate pour éradiquer les mauvaises herbes, les communes doivent s'organiser pour rendre les cimetières "présentables". A Mettet, plutôt que courir derrière les graminées indésirables, les élus décrètent une verdurisation générale. ©Pierre Wiame

Le cimetière de Biesmerée surplombe le village. Dans l'entité de Mettet, les 11 cimetières totalisent plus de 4 ha, sépultures comprises, soit l'équivalent de 8 terrains de football. ©Pierre Wiame

Corbillards admis

Toutes les allées ne seront pas enherbées. Il en restera au moins une, la plus large ou la plus desservante, qui devra rester «grise» pour y faire passer les corbillards.

Trèfle nain disqualifié

Il existe plusieurs variétés de gazon. À Mettet, le «sport» a les faveurs des jardiniers. Le verdoyant trèfle nain, qui assure un gazon dense et résiste au piétinement, a également été testé, aussi pour sa capacité à limiter la prolifération des herbes envahissantes, mais il ne supporte pas la sécheresse.

Trois églises classées

À Mettet, certains cimetières enserrent ou touchent des églises classées. De ce fait, ils se trouvent dans une zone de protection. C’est le cas des cimetières de Biesme et de Saint-Gérard. Une troisième église, de la Nativité de Notre-Dame de Furnaux, est également classée pour les fonts baptismaux romans qu’elle abrite. Ces derniers ont été réalisés entre 1135 et 1150. Sur ces cimetières-là, au milieu desquels trône donc une église, l’autorité communale devra prendre langue avec l’autorité régionale.

Enfin, gérer un cimetière, c’est aussi sensibiliser ses visiteurs au nécessaire tri des déchets et veiller à la préservation des murs d’enceinte.