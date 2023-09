Namur aura, elle aussi, sa place à Québec d'ici 3 ans

"Nous sommes en pleine requalification de cette entrée de ville. C’est une voie d’accès qui a toujours été très large compte tenu de l’hôpital situé là. Il est voué à migrer certains de ses services ailleurs. On est au tournant d’un changement d’usage de l’endroit.", contextualise André Plante, architecte paysagiste à la ville de Québec depuis 36 ans. À la retraite depuis peu, il tient à voir ce projet aboutir et continue de suivre l’avancement de près.

Un lieu qu’on veut voir revivre

Situé dans la basse-Ville de Québec, la place aura vue directe sur le fleuve Saint-Laurent et sur le vieux port. Pas vraiment fréquentée des promeneurs car au carrefour de plusieurs voies automobiles, l’aménagement vise à étendre la balade dans le Vieux-Québec. "On veut créer un espace de repos et de contemplation. Le trajet étant fortement marqué par les anciennes fortifications, il y aura deux terrasses protégées d’un muret pour donner un caractère particulier au lieu et inciter les commerçants à s’y réimplanter.", explique la paysagiste Sophie Gratton-Tremblay. Les Québécois y verraient bien une brasserie belge. Et si elle est tenue par un Namurois, c’est "la cerise sur le Sundae ", comme on dit là-bas.

Les Québécois le disent, cette place est un engagement de réciprocité avec la Place de Québec de Namur, voisine de l’Église Saint-Loup. Cette dernière étant également située dans la partie historique de la ville, les deux villes jumelles tiennent toutes deux compte des critères de préservation du lieu. "La Place de Québec est insérée dans un parcours de place en place cohérent ", souligne le bourgmestre Maxime Prévot. Le maire de Québec Bruno Marchand, inspiré, en profite pour citer Maxime Prévot qui lui aurait soufflé qu’"il ne faut pas avoir peur de contraindre le citoyen (NDLR: en lien aussi avec la piétonnisation de Québec) pour recréer de la vie et garder le courage d’aller de l’avant".