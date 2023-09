CHRSM: l’anesthésiste Sabrina Djadoun devient la nouvelle directrice médicale

Suite à cette annonce, en mai dernier, la direction du CHRSM a cherché un remplaçant à ce poste clé de l’hôpital. Elle a jeté son dévolu sur Sabrina Djadoun, 39 ans, médecin anesthésiste-réanimateur au CHRSM depuis 8 ans et présidente du Conseil médical. Elle connaît parfaitement l’hôpital et son fonctionnement. Son rôle, comme celui d’Alexandre Hébert, sera le suivant: créer le lien entre le comité de direction dont elle fait partie et les médecins, rapporter les projets, les besoins tout en soutenant les développements de terrain. Elle devient également la responsable des médecins, kinés et dentistes de l’hôpital. "Mon engagement envers les patients reste une priorité constante, et je suis vraiment motivée par l’idée de pouvoir continuer à œuvrer en faveur de leur bien-être et de leur santé au sein du CHRSM dans ma nouvelle fonction", pouvait-on lire, vendredi, dans un communiqué de presse.

"Motivée et déterminée"

Le directeur général f.f, Jérôme Massart, et le président du CHRSM, Gilles Mouyard, se sont réjouis de cette nomination. " Son implication au sein de l’hôpital assure une bonne passation de flambeau avec le Dr Hébert, avec lequel elle a collaboré. Cela perpétue la belle dynamique qui s’est instaurée au cours de ces deux dernières années. Motivée et déterminée à relever de nouveaux défis, le Docteur Djadoun est tournée vers l’avenir, à l’image de notre institution. Nous lui souhaitons plein de succès dans ses nouvelles fonctions et nous remercions le Dr Alexandre Hébert pour ses années d’implication dans sa fonction", a indiqué Gilles Mouyard.