Namur: l’Henallux veut centraliser ses activités derrière la gare… mais gare à la mobilité

Avec la construction de ce nouveau bâtiment, l’ensemble de la population scolaire de l’Henallux devrait à terme être rassemblée derrière la gare de Namur. "Nous avons des implantations à Malonne et Champion. Pour cette dernière, c’est très clair, on prévoit de quitter les lieux. On en a déjà discuté avec les propriétaires (NDLR: la congrégation des Sœurs). Concernant Malonne, il faut prendre en compte la formation en éducation physique pour laquelle nous avons besoin d’un hall sportif. Le transfert de cette section se fera donc de manière plus progressive."

Un bon millier d’étudiants, et avec eux le corps professoral, sont concernés par la relocalisation. Ils rejoindront leurs 2000 camarades qui suivent déjà des cours dans le quartier, sur l’ancien site de l’IESN, rue des Rèlîs Namurwès. Soit à deux pas du quartier général administratif de l’Henallux, rue Marie-Henriette. La haute école envisage aussi de mieux répondre à la demande pour les formations à succès, comme l’informatique, en se donnant la possibilité d’accueillir de nouveaux élèves. "Il est important d’être attractif en termes d’accessibilité et de mobilité", insiste le directeur qui mise sur la proximité de la gare de Namur et du RAVeL pour dissuader les étudiants d’utiliser leur voiture lorsqu’ils empruntent le chemin de l’école.

Un grand auditoire

Outre les aspects pédagogiques inhérents au projet, l’Henallux entrevoit la refonte complète de son campus avec la rénovation des deux implantations existantes en centre-ville. Et d’enfin se doter d’un grand auditoire. Le bâtiment central sera transformé en bibliothèque qui sera adossée à un patio autour duquel s’articuleront des salles de cours et des learning centers. Ces derniers constituent un élément central du campus. Ils découlent de la situation vécue durant le Covid. "Ce sont des lieux d’apprentissage en autonomie. Nous nous inspirons de l’Université de Maastricht que nous avions visitée", précise Benoît Dujardin. Le directeur espère que ce projet aux multiples facettes sera concrétisé pour 2026.