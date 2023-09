Aische-en-Refail : inauguration de la première éolienne sur une aire autoroutière, en Wallonie

”Je suis heureux d’inaugurer cette toute première éolienne sur une aire autoroutière, en Wallonie”, explique Miguel de Schaetzen, CEO Eneco Wind Belgium. “Ce projet a nécessité une attention toute particulière à la sécurité et au délai d’exécution des travaux. Nous avons pris le temps de faire des études complémentaires afin d’identifier toutes les mesures préventives nécessaires, comme par exemple, l’installation de carports. L’essentiel du montage de l’éolienne a été réalisé en trois nuits afin de limiter l’impact sur les activités de la station services. Des défis que nos équipes ont relevés haut la main et j’en suis très fier !”

“Via un système de concession, la SOFICO a déjà permis le développement de quatre éoliennes sur son réseau à Houdeng-Goegnies” explique Jean-Luc Gosselin, Directeur Général de la SOFICO. “Aujourd’hui, avec nos partenaires, nous nous félicitons de pouvoir inaugurer une nouvelle éolienne, qui présente la particularité d’être la première opérationnelle sur une aire autoroutière en Wallonie. ”

La SOFICO a lancé un appel d’offres pour la construction et l’exploitation d’éoliennes sur les aires autoroutières de Wallonie. Eneco a remporté l’appel d’offres en 2017 pour l’aire concernée et le permis a été octroyé en 2019.

“Prochainement, deux autres installations seront mises en service, l’une à Courcelles, dans un échangeur, et l’autre à Froyennes, sur une aire. Ces projets sont évidemment concrétisés en veillant à respecter la sécurité des usagers” poursuit Jean-Luc Gosselin.

Le défi majeur de ce projet résidait dans ses contraintes qui étaient à la fois de minimiser l’impact des travaux pour les usagers de l’aire autoroutière et de garantir la sécurité des infrastructures liées à cette aire. En collaboration avec le bureau d’études Tractebel, une étude de risques sur les chutes de glace a été réalisée, et des mesures préventives ont été installées. L’éolienne est équipée d’une petite station météo qui permet de détecter s’il y a un risque de formation de glace. Si un risque est détecté, le système envoie un signal qui stoppe la rotation des pales. L’éolienne dispose également d’un système de détection de glace sur les pales au cas où le risque n’aurait pas été détecté en amont. Et, pour assurer la sécurité des usagers de l’aire autoroutière, des carports ont été installés au-dessus des parkings et du chemin d’accès à la station-service.