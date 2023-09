Gesves: il vivait avec... le squelette de sa mère

Il cohabitait avec le cadavre de sa mère. ©EDA

On ne la voyait plus depuis longtemps

Le corps a été autopsié lundi soir, les enquêteurs et le juge d’instruction attendent les résultats des investigations médico-légales. Il s’agit de vérifier les causes de la mort, naturelles ou pas. Ce huis clos très particulier entre une mère et son fils est en tout cas terminé, le second ayant été privé de liberté. Il faudra comprendre le comment et le pourquoi, le parquet de Namur n’a à cette heure pas encore communiqué sur ce dossier très particulier.

Tout ce que l’on sait à ce stade, c’est que le fils était désœuvré, et très porté sur la bouteille. Cela se voit aux alentours de la maison. Par la porte entre-ouverte d’une remise, on découvre des dizaines de bouteilles de Whisky vides. Tandis qu’à travers des vitres sales, on devine un intérieur très désordonné. Dans le living-room, un divan déchiré. Sur la table: des déchets de nourriture. Et des bouteilles, de nouveau.

On ne voyait plus l’octogénaire dans le quartier depuis un bon moment, forcément. Quant à savoir depuis quand exactement, l’enquête de voisinage est en cours pour le déterminer.

Un Gesvois qui habite dans la même rue, mais à un bon kilomètre de là, nous explique qu’avant, il voyait régulièrement la vieille dame descendre à pied, un sac à commissions en mains, pour rejoindre la supérette située au cœur du village. Deux kilomètres dans un sens, deux dans l’autre, il nous décrit une pauvre femme qu’il voyait régulièrement aller faire les courses de la sorte. Mais cela fait longtemps: "L’été passé (il parle de celui de 2022), je l’ai encore vue descendre tout doucement, sous la chaleur. Une fois, je l’ai chargée en voiture". Depuis lors, ce retraité n’a plus jamais aperçu la dame.

Voilà le cœur de l’enquête qui commence: à quand remonte le décès, quelles sont ses causes, comment en est-on arrivé à cette situation macabre ? Et pourquoi ?