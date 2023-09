"L’intérêt pour la bio est encore et toujours bien réel, constatent les organisateurs. Au-delà de l’affluence, nos exposants soulignent la qualité du public de Valériane. D’ailleurs, cette année, 50 nouveaux ont rejoint notre grande famille. Parmi eux, une dizaine de jeunes"ntrepreneurs eco-friendly aux projets innovants."

Le thème de cette édition était : "Nourrir notre futur: choisir l’autonomie". Le salon s’est donné pour objectif de proposer au visiteur de l’information, mais aussi des solutions concrètes, au fil de conférences et d’ateliers pratiques. "Non, l’autonomie, ce n’est pas viser l’autosuffisance en faisant tout soi-même, commente Julie Van Damme, secrétaire générale de Nature & Progrès. En tout cas, pas à l’échelle individuelle. L’autonomie, c’est retrouver la liberté de décider, de maîtriser, non pas la nature, mais ce que l’on met dans notre assiette, nos matériaux de construction, nos cosmétiques, etc. Faire soi-même, oui, si on en a envie. Uniquement avec le plaisir de faire ce que l’on aime."

La prochaine édition de Valériane se dérouler en septembre 2024.