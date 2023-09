Nonet ouvre les portes de son groupe familial aux Etablissements Guisse

Le groupe Nonet indique : “Guisse&Fils, c’est une quarantaine de personnes et plus de 45 ans d’expérience au service de clients privés et publics. Au cours de ces années, l’entreprise de Villers-le-Bouillet (Waremme) est devenue un acteur national reconnu pour l’installation de clôtures et de solutions de contrôle d’accès. Elle s’est également spécialisée dans la mise en place de dispositifs de circuits de surveillance et de sécurisation de sites ainsi que de domotique. Ces compétences se traduisent dans les agréations détenues par la société pour l’accès à des marchés spécifiques (sites stratégiques, métallurgiques, électriques, ferroviaires, nucléaires, …). Outre les phases de conception et d’installation, l’entreprise assure la maintenance de ces installations de sécurité. Parmi ses références emblématiques, l’entreprise a notamment travaillé pour Infrabel, La Défense, Liège Airport ou encore la Centrale nucléaire de Tihange.”

En transmettant son entreprise au Groupe Jean Nonet, Antoine Guisse, aux commandes depuis plus de 40 ans, assure à ses collaborateurs, ses clients et ses fournisseurs de poursuivre leur relation de partenariat dans un groupe de construction qui partage les mêmes valeurs. ““ Je n’avais pas d’héritier ni de successeur. Cette transmission assure la pérennité de mon entreprise. Notre entreprise est renommée pour la qualité de son travail et le respect de ses engagements.”, explique Antoine Guisse.

”J’ai pu travailler avec Antoine Guisse et ses équipes plusieurs fois au cours de ces dernières années. L’entreprise Guisse est sans conteste une référence du secteur. Ils ont des compétences et des références impressionnantes qui vont sans aucun doute nous permettre de développer de belles synergies.”, raconte Simon Nonet, administrateur délégué du Groupe Jean Nonet.

Guisse&Fils formera un nouveau pôle dans le Groupe Jean Nonet, contribuant ainsi à la croissance maîtrisée d’un groupe qui dépassera rapidement les 80 M € de chiffre d’affaires annuel. Les différentes entreprises du Groupe Jean Nonet se renforcent mutuellement tant au niveau de leurs activités dans le secteur de la construction que de leur couverture géographique. De nombreuses synergies pourront voir le jour et particulièrement avec Signé Jean, la filiale du Groupe Nonet spécialisée dans les aménagements extérieurs pour les particuliers. Grâce à l’arrivée de Guisse&Fils, le groupe consolide sa zone d’activités sur l’ensemble de la Wallonie, Bruxelles et la Flandre.

Aujourd’hui, le Groupe Nonet emploie donc plus de 350 ​ personnes réparties sur 6 implantations en Wallonie