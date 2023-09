Carrière de Biesmerée : le bourgmestre de Mettet, la commune et 4 anciens mandataires sont coupables !

Le parquet de Namur avait requis le 21 juin dernier 1000 euros d’amende pour chacun des prévenus et la confiscation de 621.000 euros à l’encontre de 6 anciens bourgmestres et échevins de la commune de Mettet. Ceux-ci devaient répondre de 3 préventions : défaut de permis d’environnement, gestion non conforme de déchets et modification du relief du sol. La période infractionnelle visée était comprise entre septembre 2000 et juillet 2018. Les faits concernent l’ancienne carrière de Biesmerée, non-exploitée depuis 1975, où près de 62.000 mètres cubes de déchets ont été versés.

Le ministère public reprochait aux protagonistes d’avoir, durant leurs mandats respectifs, permis de remblayer cet endroit avec des déchets inertes, transformant les lieux en centre d’enfouissement technique pour lequel aucune autorisation n’a été délivrée.