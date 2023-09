Namur: pour la passerelle du boulevard d’Herbatte, si ça ne bouge pas, la justice s’en mêlera

À lire aussi | Rue de Bruxelles, à Namur : 29 places de parking en moins, les 57 autres limitées à 30 minutes

L’éclairage, géré par Orès, a été rétabli en mai dernier, indique le mayeur. Concernant la stagnation des eaux et la réhabilitation des ascenseurs, par contre, les opérateurs respectifs, à savoir Infrabel et Otis, se renvoient la balle. Le premier attendant que l’autre agisse pour intervenir. Prévot entrevoit tout de même une lueur d’espoir et évoque des opérations à venir dans les prochaines semaines.

Et de partager le ras-le-bol des citoyens et des usagers, en se montrant plus menaçant. "Si les échéances ne sont pas tenues cette fois-ci, je m’autoriserai à saisir un avocat et à entreprendre toutes les procédures de mise en demeure et de contestation devant l’ordre juridique."