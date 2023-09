Une enquête ouverte par WBE à l’Athénée de Gembloux suite à des propos tenus par un professeur d’histoire

Sollicités, les services de Wallonie-Bruxelles Enseignement, le Pouvoir organisateur de l’Athénée de Gembloux, confirment qu’une plainte est bien remontée.

"Le PO a été réactif et a dépêché un représentant sur place. Une enquête interne à charge et à décharge est en cours dans l’optique de faire toute la lumière sur la situation et prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent."

Une procédure habituelle en ce genre de circonstances. "Ce qui nous importe, c’est de garantir un climat scolaire serein", ajoute encore WBE qui ne souhaite pas commenter davantage ce dossier.